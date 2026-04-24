B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”

Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”

Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 19:10
Sursa foto: Friedrich Merz/Facebook
Cuprins
  1. Aderare în pași, nu imediat
  2. Participare fără drept de vot
  3. Acces parțial la piața europeană
  4. Zelenski respinge „aderarea simbolică”
  5. Fără termen clar pentru aderare

Cancelarul german Friedrich Merz a propus un proces gradual de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, în condițiile în care o integrare rapidă nu este posibilă. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge ideea unei aderări „simbolice” și cere statut complet pentru țara sa.

Aderare în pași, nu imediat

La finalul summitului european desfășurat în Cipru, Friedrich Merz a declarat că integrarea rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană nu este realistă în acest moment, scrie Agerpres.

„Este clar pentru toți că, în mod evident, o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este posibilă. Dar am propus să începem un proces în UE, cu o strategie de apropiere a Ucrainei de UE, al cărei rezultat final să fie participarea completă, dar avem nevoie de pași intermediari”, a spus acesta.

Propunerea cancelarului german vizează un model etapizat, care să permită Ucrainei să se apropie treptat de structurile europene.

Participare fără drept de vot

Merz a explicat că, într-o primă fază, Ucraina ar putea participa la reuniuni ale unor instituții importante, precum Consiliul European, Parlamentul European sau Comisia Europeană, însă fără drept de vot.

De asemenea, statul ucrainean ar urma să fie integrat gradual în diverse politici și mecanisme europene, în funcție de progresul înregistrat în implementarea reformelor necesare aderării.

„Important este ca această apropiere să accelereze acum negocierile de aderare, ca o punte către o participare ulterioară deplină”, a mai declarat liderul german.

Acces parțial la piața europeană

Unul dintre cele mai sensibile puncte rămâne accesul Ucrainei la piața unică europeană. Friedrich Merz a admis că negocierile pe acest subiect vor fi dificile.

Ca soluție temporară, acesta a sugerat acordarea unui acces parțial, similar facilităților existente deja, cum ar fi scutirile de taxe vamale pentru anumite produse ucrainene, în special cele agricole.

Zelenski respinge „aderarea simbolică”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ferm la ideea unei integrări treptate, subliniind că Ucraina merită statut complet de membru al Uniunii Europene.

„Să fim corecți! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine și apără fără nicio îndoială Europa (…), nu simbolic, ci în mod real”, a declarat acesta.

„Noi merităm o aderare deplină la UE”, a insistat liderul de la Kiev.

Fără termen clar pentru aderare

Ucraina solicită stabilirea unei date concrete pentru aderare, însă instituțiile europene și statele membre evită să ofere un calendar precis.

Potrivit acestora, procesul de aderare depinde strict de îndeplinirea criteriilor necesare, inclusiv reforme economice, politice și administrative.

În acest context, propunerea unui proces etapizat ar putea reprezenta o soluție de compromis între dorința Kievului de integrare rapidă și rezervele statelor membre ale Uniunii Europene.

Tags:
