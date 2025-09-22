Un profesor de religie din Constanța este acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Unele dintre fapte ar fi avut loc în timpul școlii. Polițiștii au deschis dosar penal.

Ce se știe până acum despre cazul profesorului de religie

Profesorul predă Religia la Liceul ”Energetic” din Constanța, iar victimele ar fi doi elevi, de 16 și 17 ani.

„Unitatea de învățământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activității didactice a profesorului respectiv”, a transmis șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, Sorin Mihai, citat de

Acesta a mai afirmat că Inspectoratul Școlar a pus la dispoziția organelor competente documentele înregistrate în instituție.

„Astăzi, în jurul orei 9.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani. Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie a.c., ar fi procedat în același mod și cu un alt minor, de 16 ani”, a transmis Poliția, citată de Info Sud-Est.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror.

Ce cazuri similare au mai fost semnalate în ultima vreme

Amintim că, recent, un profesor de religie din Teleorma sub acuzația că a violat și bătut o elevă de 14 ani. Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) este și consilier local PNL în comuna Lița, iar în trecut a încercat fără succes să candideze din partea PSD, apoi PNL pentru funcția de primar al acestei localități. Profesorul de religie ar fi violat-o pe minoră de mai multe ori pe parcursul a patru luni și ar fi bătut-o de două ori. Totul s-a întâmplat în două imobile situate și în Capitală, dar și în Teleorman.

Anterior, Chiurtu a fost trimis în judecată pentru că a refuzat să sufle în fiola polițiștilor de la Rutieră. De asemenea, soția și unul dintre copiii săi au obținut un ordin de protecție împotriva lui.

Tot recent a ajuns în atenția publică și cazul unui preot din Folteşti, județul Galați, de asemenea profesor de religie, care ar fi violat o minoră. Procurorul de caz după ce pe preot de acuzații. Procurorul ar fi înlocuit declarația inițială prin care preotul a recunoscut violul cu o alta în care acesta nega faptele. De asemenea, magistratul a distrus procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect. Însă polițiștii care s-au ocupat de caz și grefierul care a redactat declarația inițială au arătat că preotul și-a recunoscut la început faptele.

Iar anul trecut, un profesor de religie la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Baia Mare, doctor în teologie și absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a fost arestat după ce ar fi trimis cu conținut sexual unei eleve de clasa a X-a din același liceu. Mama tinerei a alertat autoritățile, după ce fata i-a arătat acesteia mesajele pe care le primește de la cadrul didactic.