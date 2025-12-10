B1 Inregistrari!
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 23:23
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
sursa foto: CAB
  1. De ce a anunțat Curtea de Apel o conferință extraordinară
  2. Ce critică instanța în declarațiile judecătorului Beșu
  3. Ce acuzații apar în documentarul Recorder

Conducerea Curții de Apel București a reacționat public într-un mod fără precedent, după apariția documentarului Recorder dedicat vulnerabilităților sistemului judiciar din România. Decizia de a convoca o conferință extraordinară de presă marchează un moment tensionat pentru una dintre cele mai importante instituții ale justiției românești.

De ce a anunțat Curtea de Apel o conferință extraordinară

Curtea de Apel București (CAB) a anunțat miercuri seara organizarea „o conferinţă extraordinară de presă”, la scurt timp după difuzarea documentarului Recorder „Justiție Capturată” pe TVR 1, în timp ce materialul devenise deja viral pe YouTube, acumulând 1,2 milioane de vizionări în numai 24 de ore. Este pentru prima dată când conducerea instanței alege să se adreseze direct publicului, într-un context marcat de acuzații grave privind funcționarea justiției.

Conferința este programată pentru joi la prânz, iar instituția a transmis detalii logistice și obiectul acesteia într-un comunicat oficial. „În data de 11.12.2025, la ora 12, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4 Bucureşti se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă”, a transmis CAB, potrivit hotnews.ro.

Ce critică instanța în declarațiile judecătorului Beșu

Reacția instituției a venit după ce în cursul zilei de miercuri Curtea l-a criticat dur pe judecătorul Ionel Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care au acceptat să apară în documentarul „Justiție Capturată”, realizat de Recorder. În comunicatul transmis presei, conducerea instanței a descris afirmațiile magistratului drept „denigratoare și fără acoperire faptică”, insinuând chiar existența unor legături incompatibile cu statutul său profesional.

Curtea a transmis explicit că dorește clarificarea urgentă a situației judecătorului, sugerând public că acesta ar putea fi „agent acoperit”, poziție argumentată prin trimiterea la articole de presă anterioare. „Justiția nu poate fi apărată prin minciună, iar independența ei nu poate fi invocată de cei care o subminează”, a afirmat CAB, subliniind că „afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare”.

Ce acuzații apar în documentarul Recorder

Documentarul „Justiție Capturată” aduce în prim-plan mărturii ale unor procurori și judecători, unii vorbind sub anonimat, iar alții asumându-și identitatea. Printre aceștia apar fostul șef al DNA, Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu, dar și o procuroare DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel. Filmul descrie cazuri în care dosare complexe au fost amânate sau influențate prin rotația judecătorilor, cum ar fi cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Procurorul Claudiu Sandu, membru CSM, afirmă în documentar că rigiditatea formală a unora dintre instanțe a dus la situații absurde. El spune că anularea probelor „pentru orice”, descrisă metaforic drept „o virgulă”, a afectat profund încrederea în sistem. „Am ajuns să reinventăm Dreptul”, a spus Sandu, adăugând că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”.

