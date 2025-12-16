B1 Inregistrari!
Cadavrul unui român dispărut din luna august ar fi fost descoperit în Spania

16 dec. 2025, 17:56
Cadavrul unui român dispărut din luna august ar fi fost descoperit în Spania
Sursa foto: Getty Images
Cuprins
  1. Cine a descoperit presupusele rămășițe ale unui român dat dispărut
  2. Cum l-a descris mama lui George Romilă pe bărbat

Un cadavru a fost găsit în apropierea unui șantier din Spania. Autoritățile bănuiesc că ar putea fi vorba de George Romilă, un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august. Identitatea persoanei decedate va fi stabilită cu exactitate abia după finalizarea autopsiei.

Cine a descoperit presupusele rămășițe ale unui român dat dispărut

Duminică, în jurul orei 12.30, trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit de un localnic pe terasament situat la intersecția autostrăzilor A-62 și A-67, în apropiere de Venta de Baños. Hainele și documentele găsite lângă cadavru indică faptul că ar fi vorba despre românul George Romilă, dat dispărut pe 26 august 2025.Cu toate acestea, autoritățile au subliniat necesitatea așteptării rezultatelor criminalistice pentru a confirma identitatea și pentru a determina cauza decesului.

Această descoperire încheie, cel puțin momentan, una dintre cele mai intense căutări din provincie, desfășurate în ultimele luni. De la dispariția lui George Romilă, Garda Civilă a desfășurat o operațiune de amploare care a durat săptămâni întregi și a acoperit atât zone urbane, cât și zone rurale și riverane. Căutările au implicat patrule din cadrul Unității de Securitate a Cetățenilor (USESIC), ofițeri din cadrul Serviciului de Protecție a Naturii (SEPRONA), drone din cadrul Echipei Pegaso, elicoptere din cadrul Serviciului Aerian, câini din cadrul Unității Canine specializate în localizarea persoanelor și scafandri din cadrul Grupului Special de Activități Subacvatice (GEAS) pentru căutări pe râuri. Vecini, prieteni și Poliția Locală Venta de Baños s-au alăturat căutării, o acțiune colectivă alimentată de speranța unui deznodământ fericit, relatează Diario Palentino.

Cum l-a descris mama lui George Romilă pe bărbat

Dispariția a fost semnalată pe data de 26 august. George Romilă, în vârstă de 46 de ani, a fost văzut ultima dată în orașul Venta de Baños, Palencia. Pentru că apropiații nu mai reușeau să dea de el, iar bărbatul nu a fost găsit la locuință, au fost alertate autoritățile. Poliția a demarat protocoalele de căutare, iar Asociația SOS Persoane Dispărute a mediatizat cazul său pe rețelele de socializare pentru a lărgi raza de acțiune a alertei.

Îngrijorarea s-a răspândit curând dincolo de granițele Spaniei. În România, unde locuiesc părinții săi, așteptarea a devenit un calvar. Mama sa, Clara Romila, și-a descris fiul ca fiind o persoană liniștită și rezervată, „foarte muncitoare și mereu dispusă să-i ajute pe ceilalți”. Ea a povestit că George lucra în Spania de la vârsta de 18 ani, unde își construise o viață stabilă.

Aproape două luni mai târziu, descoperirea cadavrului marchează începutul unei noi faze pline de durere și întrebări fără răspuns.

Cadavrul va fi supus unei autopsii pentru a se stabili cauza exactă a morții, în timp ce Garda Civilă își continuă ancheta. Venta de Baños, care timp de săptămâni s-a dedicat căutărilor, se confruntă acum cu o tăcere profundă, așteptând confirmarea oficială care va dezvălui în sfârșit adevărul din spatele unei dispariții care a cuprins întreaga comunitate.

