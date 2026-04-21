Acasa » Politică » Surse: Ilie Bolojan, săgeți către PSD: „E greu să fii credibil, dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri". Declarații din ședința PNL

Ana Maria
21 apr. 2026, 12:43
Surse: Ilie Bolojan, săgeți către PSD: E greu să fii credibil, dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri. Declarații din ședința PNL
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru

Premierul Ilie Bolojan a avut un discurs extrem de critic la adresa PSD, marți, în cadrul ședinței Biroului Politic extins al PNL. Reacția vine după ce social-democrații au decis, cu o majoritate covârșitoare, retragerea sprijinului politic pentru șeful Executivului.

În fața liderilor liberali, Bolojan a acuzat PSD de lipsă de responsabilitate și de încercarea de a evita asumarea deciziilor guvernamentale, potrivit G4Media.

Ce acuzații a lansat premierul în ședința PNL

În intervenția sa, Ilie Bolojan a făcut mai multe remarci tăioase, inclusiv referiri indirecte la scandaluri recente din zona PSD.

”E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”, le-a spus Bolojan liberalilor.

Premierul a sugerat că astfel de situații afectează imaginea publică și credibilitatea politică, într-un moment în care stabilitatea guvernării este esențială.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre situația economică a României

Șeful Guvernului a insistat că principalele probleme țin de deficitul bugetar și de presiunea cheltuielilor.

”Deficitul trebuie corectat, bugetul pentru dobânzi înseamnă 2,9% din PIB. Deci din ținta de deficit, jumătate înseamnă doar dobânzi.

Corectarea deficitului se poate face prin creșterea veniturilor sau reducerea de cheltuieli.”, a mai spus premierul.

Acesta a subliniat că reformele avansează cu dificultate și că există blocaje în implementarea măsurilor asumate.

„Am trecut la partea de reforme (salarizarea din structuri tip autorități de reglementare, pensiile magistraților, reforma administrativă). Pe măsură ce înaintăm cu reformele, constatăm că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă.”, a mai precizat Bolojan, potrivit sursei citate anterior.

Cum răspunde Bolojan acuzațiilor venite din partea PSD

Premierul a respins criticile social-democraților și a susținut că toate deciziile au fost luate în cadrul coaliției, de comun acord.

„Am respectat programul de guvernare, toate deciziile au fost luate de comun acord. Deci, minciunile pe care le propagă PSD, că n-au fost de acord cu tot felul de lucruri, reprezintă o tehnică pe care o folosesc acum pentru a fugi de răspundere și pentru a găsi un vinovat. România nu este pe o traiectorie stabilă — nu avem spații mari de mișcare. România nu avea nevoie de o criză guvernamentală în această situație.”, a mai spus Bolojan.

În același timp, acesta a criticat mentalitatea unor lideri PSD.

”Există la unii oameni din PSD un mental de ‘noi suntem un partid de 45%’, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental ‘că nouă ni se cuvine’ nu mai merge.”

Ce mesaj le-a transmis premierul Ilie Bolojan PSD-ișilor în privința bugetelor

Ilie Bolojan a afirmat că a transmis un avertisment clar social-democraților, în contextul tensiunilor din coaliție.

„Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta, evident, a deranjat.

De asemenea, premierul a punctat că PNL trebuie să își asume responsabilitatea guvernării, în ciuda contextului dificil.

„Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate.”

Ce urmează după retragerea sprijinului politic

Ședința PNL a avut loc după ce PSD a votat, luni seara, în proporție de 97,7%, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, social-democrații nu au anunțat încă pașii concreți pe care îi vor face în continuare.

Sorin Grindeanu a declarat că, în cazul în care premierul nu va demisiona, miniștrii PSD ar putea părăsi Guvernul, însă fără a oferi un termen clar.

