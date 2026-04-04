Tribunalul București a decis vineri, 3 aprilie, revocarea măsurii preventive impuse lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă, iar fostul candidat și-a exprimat satisfacția pe Facebook.

Satisfacția lui Călin Georgescu și mesajul către susținători

La miezul nopții, pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a postat un mesaj în care își exprimă recunoștința și bucuria pentru ridicarea măsurii de control judiciar: „Mare este Numele Sfintei Treimi! Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr. Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște.”

Fostul candidat la prezidențiale a îndemnat susținătorii să rămână „uniți în post, rugăciune și dragoste”, amintind eforturile celor care i-au fost alături: „A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor la București și apoi la Buftea, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță, și a celor care nu ați putut fi fizic alături de noi, dar care ne-ați sprijinit prin rugăciune, post și gânduri bune… În săptămâna care urmează să rămânem uniți în post, rugăciune și dragoste pentru aproapele nostru, cu nădejdea ca Sfânta Înviere să ne regăsească un pic mai aproape de Dumnezeu…”.

Contextul juridic: dosarul de propagandă legionară

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de:

promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război;

promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, Georgescu ar fi promovat repetat idei fasciste, legionare și xenofobe prin diverse mijloace, în mai multe rânduri: 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025.

Decizia Tribunalului București

Măsura controlului judiciar fusese instituită împotriva lui Călin Georgescu în februarie 2025. Ridicarea acesteia, decisă pe 3 aprilie, este definitivă și marchează un pas important pentru fostul candidat, care a subliniat în mesajul său că acest moment trebuie privit ca „o lucrare a lui Dumnezeu” și nu doar ca o victorie omenească.