Cancerul de sân poate fi depistat în faze incipiente. Radiografii gratuite, prin proiectul SAFE, la Clinica Sfântul Nectarie din Sectorul 6 (VIDEO)

La sfârșitul anului trecut, România a înregistrat o creștere de aproape 11% a cazurilor privind tumorile maligne ale sânului. Din păcate, 80% din cazuri sunt diagnosticate prea târziu.

În anul 2020, în Uniunea Europeana cumplita boală a dus la mii de decese. Din aceste motive se impun controale periodice constând în mamografii si ecografii mamare.

„Secția de radiologie imagistică medicală va fi dotată cu un aparat de ultimă generație 3D”

Clinica Sfântul Nectarie din Sectorul 6 al Capitalei va deține în curând un mamograf 3D cu tomosinteză, care va ajuta la stabilirea diagnosticului încă din faza incipientă.

“Este foarte bine ca orice femeie trecută de 40 de ani să facă câte o mamografie anual, iar femeile între 30 și 40 de ani să facă câte o ecografie mamară. Cel mai bun tratament pentru vindecarea cancerului de sân este depistarea precoce a lui. În curând, secția de radiologie imagistică medicală va fi dotată cu un aparat de ultimă generație 3D, cu tomosinteză. Tomosinteza ne permite să depistăm leziuni foarte mici, deci, în faza incipientă. Foarte important, datorită faptului că, din păcate, cancerul de sân are o frecvență ridicată în rândul populației și cea mai bună metodă de tratament, ca să zic așa, este depistarea precoce a lui”, a explicat dr. Silviu Horia Istrătescu, medic primar radiolog, Clinica Sfântul Nectarie, Sector 6.

Este un fapt cunoscut: mamografia nu este o investigație ieftină, însă din noiembrie 2022 funcționează proiectul SAFE al Ministerului Sănătății, derulat de Primăria Sectorului 6 prin Centrul medical Sfântul Nectarie și se adresează celor care nu își permit costul unei astfel de investigații. Aceștia sunt: bucureștenii vârstnici, femei cu vârsta peste 62 ani și bărbați peste 65, cei care dețin certificat de handicap, cetățenii de etnie romă, cei aflați în risc de sărăcie, persoanele fără adăpost, precum și celor care provin din sistemul de protecție a copilului.

Unde pot suna persoanele interesate

“Programul SAFE este un program coordonat de Ministerul Sănătății, derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 6, în parteneriat cu Fundația Estuar, prin Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”.

Persoanele enumerate anterior trebuie să sune la 0219970, se programează și în funcție de programare, se prezintă la Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”.”, a mai spus dr. Silviu Horia Istrătescu.

Ce a spus una dintre pacientele care a beneficiat de programul SAFE

Din noiembrie 2022 prin intermediul programului SAFE, peste 650 de persoane au beneficiat de radiografii gratuite, în timp ce alți 1700 de pacienți au primit servicii medicale de specialitate la alte discipline. Ioana Tudor este unul dintre acești pacienți.

„Au văzut la televizor un reportaj și eu chiar eram foarte interesată și aveam urgent nevoie să fac o radiografie la mâini și am venit aici. Am fost primită foarte bine, rapid s-a rezolvat treaba, am făcut radiografia și sunt chiar foarte mulțumită că a fost rapid și de calitate”, a spus pacienta.