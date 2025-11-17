Când intră pensiile în luna decembrie? În această iarnă, o categorie importantă de pensionari va primi un sprijin financiar suplimentar, pe lângă pensie. Seniorii care au o pensie mai mică de 2.500 de lei vor primi o primă specială de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua tranșă din suma totală de 800 de lei prevăzută de legislația actuală.

Această primă va fi plătită odată cu pensia din decembrie, fără a fi nevoie ca beneficiarii să facă demersuri suplimentare. Aproximativ 4,6 milioane de pensionari se vor bucura de acest sprijin financiar.

Prima în valoare de 800 de lei a fost introdusă pentru a compensa neindexarea punctului de pensie de la 1 ianuarie 2025. Astfel, măsura are ca scop principal protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici, în contextul creșterii costurilor de trai.

Când intră pensiile pe card în decembrie 2025

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), plata pensiei pe card sau bancar se face de regulă în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Pentru decembrie 2025, viramentele sunt programate pentru ziua de 12 decembrie, vineri, informează .

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari au optat pentru plata pensiei direct pe card, fiind astfel avantajați de rapiditatea tranzacției.

Cum și când primesc pensia pensionarii care o ridică prin poștă

Pensionarii care primesc pensia prin poștă vor primi banii, de regulă, în intervalul 1-15 al lunii. În decembrie 2025, având în vedere ziua liberă de 1 Decembrie, pensiile vor începe să fie livrate începând cu marți, 2 decembrie. Majoritatea pensionarilor își vor primi banii până pe 13 decembrie.

Pentru pensionarii avizați, care nu sunt găsiți la domiciliu, drepturile bănești pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de 2 zile lucrătoare. În caz contrar, sumele se întorc la Casa de Pensii pentru reordonanțare.

Ce impozite și contribuții trebuie să plătească pensionarii în 2025

Pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei vor plăti impozit și contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS) doar pentru suma care depășește acest plafon.

Totodată, pensionarii care au solicitat recalcularea pensiei vor primi plățile în funcție de calculele oficiale realizate de Casele de Pensii.