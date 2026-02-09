Luna februarie este momentul în care românii cu pomi fructiferi încep tratamentele pentru protejarea livezilor. Însă, cu toate acestea, pentru ca stropirea să fie eficientă, este esențial să ținem cont de temperatură și condițiile . Iată despre ce este vorba!

Stropirea pomilor, esențială în repausul vegetativ

În această perioadă, pomii fructiferi se află încă în repaus vegetativ, ceea ce înseamnă că nu își desfășoară activitatea normală de creștere, conform Click.

Tocmai de aceea, aplicarea tratamentelor pentru prevenirea bolilor și combaterea dăunătorilor este crucială. Stropirea în luna februarie ajută la protejarea scoarței și la pregătirea pomilor pentru sezonul de vegetație.

Temperatura optimă pentru stropire

Pentru ca tratamentele să fie eficiente, temperaturile trebuie să fie în jurul valorilor de 4–5 grade Celsius.

Este important ca această valoare să fie menținută atât în timpul stropirii, cât și în câteva ore după aplicarea soluțiilor.

Dacă termometrele arată sub 0 grade, există riscul ca soluția să înghețe pe ramuri, ceea ce reduce eficiența tratamentului. În plus, temperaturile prea scăzute pot afecta scoarța copacilor, provocând daune suplimentare. Din acest motiv, prognoza meteo trebuie verificată atent înainte de începerea lucrărilor.

Fără ploaie și risc de îngheț

Pe lângă temperatură, precipitațiile reprezintă un factor important. Ziua stropirii trebuie să fie fără ploaie, iar prognoza pentru următoarele 24 de ore trebuie să fie favorabilă.

Apa poate spăla substanțele aplicate, diminuând protecția pomilor și riscul ca tratamentul să fie eficient.

Sfaturi pentru o stropire eficientă

Alegeți zile cu temperaturi pozitive, între 4 și 5 grade Celsius.

Evitați stropirea dacă sunt prognozate îngheț sau ploi în următoarele 24 de ore.

Asigurați-vă că tratamentele sunt aplicate uniform pe ramuri și trunchi.

Respectați instrucțiunile de utilizare ale soluțiilor pentru protecția pomilor.

Respectarea acestor recomandări ajută la protejarea livezilor și la prevenirea bolilor și dăunătorilor care ar putea afecta recolta din acest an.