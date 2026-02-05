B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate

Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate

Ana Maria
05 feb. 2026, 11:01
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Care sunt zonele afectate de Cod galben de ploi și ninsori
  2. Cod galben de vreme rea: Unde sunt așteptate intensificări ale vântului
  3. Cum va fi joi vremea în București

Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că până vineri dimineață, precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. Va ploua pe arii extinse, iar în Moldova și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei. La altitudini de peste 1.500 de metri, în zona montană, ninsorile vor fi predominante.

Care sunt zonele afectate de Cod galben de ploi și ninsori

Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna se află sub Cod galben pentru ploi importante cantitativ, ninsori viscolite și strat nou de zăpadă la munte.

ANM a menționat la ce să ne aștepăm în județele vizate:

  • În Prahova, Buzău și Vrancea se vor acumula între 25 și 35 l/mp, cu posibile cantități izolate de peste 40-50 l/mp.

  • La munte, în zonele menționate, stratul de zăpadă nou poate ajunge la 15-30 cm, iar vântul va avea rafale de până la 100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Cod galben de vreme rea: Unde sunt așteptate intensificări ale vântului

Tot joi, între orele 10.00 și 20.00, în județele Timiș și Caraș-Severin este valabil un Cod galben de vânt puternic. Aici, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în Munții Banatului și în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali, vântul va bate cu viteze de până la 100 km/h, viscolind zăpada, potrivit site-ului ANM.

Cum va fi joi vremea în București

În Capitală, vremea se va încălzi treptat. Cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare ce pot aduce 15-20 l/mp. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, cu viteze de 30-35 km/h, urmând să slăbească spre seară. Temperaturile vor oscila între 2 și 7 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că România se confruntă în această perioadă cu o intensificare a fenomenelor meteo specifice sezonului rece. Ploile persistente și ninsorile din zonele montane vor influența semnificativ traficul și activitățile în aer liber, iar condițiile de polei vor reprezenta un risc crescut pentru șoferi și pietoni. Autoritățile recomandă prudență și informarea constantă prin sursele oficiale despre evoluția vremii.

Tags:
Citește și...
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Meteo
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Meteo
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Meteo
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
Meteo
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Meteo
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Ultima oră
12:10 - Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
12:07 - Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
11:57 - Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil
11:49 - Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
11:36 - Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
11:31 - Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Ce caută procurorii anticorupție
11:29 - Mesajul lui Donald Trump pentru România, făcut public de Ambasada SUA la București. Ce a transmis președintele SUA
11:16 - Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
11:01 - Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
10:43 - Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”