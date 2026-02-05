Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că până vineri dimineață, precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. Va ploua pe arii extinse, iar în Moldova și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei. La altitudini de peste 1.500 de metri, în zona montană, ninsorile vor fi predominante.

Care sunt zonele afectate de Cod galben de ploi și ninsori

Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna se află sub Cod galben pentru ploi importante cantitativ, ninsori viscolite și strat nou de zăpadă la munte.

ANM a menționat la ce să ne aștepăm în județele vizate:

În Prahova, Buzău și Vrancea se vor acumula între 25 și 35 l/mp, cu posibile cantități izolate de peste 40-50 l/mp.

La munte, în zonele menționate, stratul de zăpadă nou poate ajunge la 15-30 cm, iar vântul va avea rafale de până la 100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Cod galben de vreme rea: Unde sunt așteptate intensificări ale vântului

Tot joi, între orele 10.00 și 20.00, în județele Timiș și Caraș-Severin este valabil un Cod galben de vânt puternic. Aici, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în Munții Banatului și în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali, vântul va bate cu viteze de până la 100 km/h, viscolind zăpada, potrivit .

Cum va fi joi vremea în București

În , vremea se va încălzi treptat. Cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare ce pot aduce 15-20 l/mp. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, cu viteze de 30-35 km/h, urmând să slăbească spre seară. Temperaturile vor oscila între 2 și 7 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că România se confruntă în această perioadă cu o intensificare a fenomenelor meteo specifice sezonului rece. Ploile persistente și ninsorile din zonele montane vor influența semnificativ traficul și activitățile în aer liber, iar condițiile de polei vor reprezenta un risc crescut pentru șoferi și pietoni. Autoritățile recomandă prudență și informarea constantă prin sursele oficiale despre evoluția vremii.