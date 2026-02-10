B1 Inregistrari!
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției

Ana Maria
10 feb. 2026, 14:13
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
Sursa: Facebook/Ilie Bolojan
Cuprins
  1. De ce a ales Ilie Bolojan varianta ordonanțelor de urgență
  2. Ce două Ordonanțe de Urgență pe care le pregătește Bolojan. A ignorat recomandarea Ministerului Justiției?
  3. Când ar putea fi adoptate cele două Ordonanțe de Urgență
  4. Ce se întâmplă cu pachetul de solidaritate propus de PSD

Potrivit unor surse, Guvernul Bolojan se pregătește să adopte, în perioada următoare, două Ordonanțe de Urgență care vizează reforma administrativă și un set de măsuri pentru relansarea economică. Informațiile care au apărut și indică o schimbare de strategie față de varianta inițială discutată la nivelul Executivului.

De ce a ales Ilie Bolojan varianta ordonanțelor de urgență

Conform unor surse citate de Știripesurse, premierul ar fi decis ca cele două pachete de reformă să fie adoptate prin ordonanță de urgență, renunțând la varianta asumării răspunderii în Parlament. Inițial, la nivelul Executivului s-ar fi discutat despre posibilitatea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru aceste măsuri, însă, opțiunea finală ar fi fost schimbată.

Ce două Ordonanțe de Urgență pe care le pregătește Bolojan. A ignorat recomandarea Ministerului Justiției?

Surse politice susțin că Ministerul Justiției ar fi transmis premierului o recomandare clară. Mai exact, asumarea răspunderii în Parlament pentru cele două pachete de reformă. Cu toate acestea, Ilie Bolojan ar fi ales să meargă pe varianta ordonanțelor de urgență, considerată mai rapidă din punct de vedere procedural, dar mai controversată din perspectiva dezbaterii publice și parlamentare.

Când ar putea fi adoptate cele două Ordonanțe de Urgență

În acest moment, calendarul exact nu este clar. Surse din apropierea Guvernului indică două posibile variante: fie adoptarea celor două OUG-uri în cadrul ședinței de Guvern programate la finalul săptămânii, fie amânarea deciziei pentru ședința de săptămâna viitoare. De asemenea, fiecare pachet ar urma să fie reglementat printr-o ordonanță separată: una pentru reforma administrativă și alta pentru măsurile de relansare economică.

Ce se întâmplă cu pachetul de solidaritate propus de PSD

În paralel, social-democrații insistă ca așa-numitul „pachet de solidaritate”, care ar include și ajutoare punctuale pentru pensionari, să fie introdus direct în bugetul de stat. Rămâne de văzut dacă această propunere va fi acceptată de partenerii de coaliție, în condițiile în care liderii coaliției nu au programată, în această săptămână, o ședință comună de coordonare.

