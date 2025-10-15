Castelul Bran, , atrage în această perioadă vizitatori din întreaga lume, în căutarea unei experiențe autentice și pline de mister.

România se transformă într-un adevărat tărâm al miturilor și tradițiilor, unde trecutul se împletește armonios cu farmecul gotic al castelului. De asemenea, la Bran, legenda lui Dracula prinde contur prin decoruri impresionante, jocuri de lumini și povești care captivează fiecare oaspete.

De ce este Castelul Bran destinația preferată de Halloween

România cucerește turiștii prin diversitate, ospitalitate și tradiții autentice, însă se remarcă prin farmecul său unic. În această perioadă, pregătirile pentru Halloween sunt în plină desfășurare, transformând castelul într-un loc fascinant. Decorurile tematice, jocurile de lumini și tururile ghidate în stil gotic promit o experiență de neuitat pentru vizitatori.

Turiștii care au ajuns deja la castel spun că locul are un farmec aparte. „Dracula, cred că asta spune tot, e de ajuns. Structura, arhitectura, castelul cred că poate fi înfricoşător”, au spus vizitatorii străini, potrivit observatornews.ro.

Ce evenimente se pregătesc la Castelul Bran

În noaptea de Halloween, castelul va găzdui petreceri grandioase, tururi de noapte și programe speciale pentru turiști. Un cort uriaș montat în parcul regal va adăposti peste o mie de persoane, unde petrecăreții vor dansa până dimineață.

DJ, muzică electronică și decoruri spectaculoase vor transforma castelul într-un loc de poveste. Organizatorii promit experiențe pentru toate vârstele, inclusiv ateliere tematice și activități dedicate copiilor.

Cum a devenit Castelul Bran o atracție de Halloween

De la un simplu monument istoric, Castelul Bran, destinația preferată de Halloween, s-a transformat într-o atracție turistică internațională. Turiștii vin din întreaga lume pentru a trăi legenda lui Dracula și pentru a simți atmosfera misterioasă a Transilvaniei.

„Are atmosfera ideală, mai ales în această perioadă a anului are acest scenariu de toamnă. E perfect pentru Halloween”, au declarat turiștii entuziasmați.