B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”

Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”

Alina Bădic
15 oct. 2025, 14:31
Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”
Sursa Foto: Facebook -Castelul Bran
Cuprins
  1. De ce este Castelul Bran destinația preferată de Halloween
  2. Ce evenimente se pregătesc la Castelul Bran
  3. Cum a devenit Castelul Bran o atracție de Halloween

Castelul Bran, destinația preferată de Halloween, atrage în această perioadă vizitatori din întreaga lume, în căutarea unei experiențe autentice și pline de mister.

România se transformă într-un adevărat tărâm al miturilor și tradițiilor, unde trecutul se împletește armonios cu farmecul gotic al castelului. De asemenea, la Bran, legenda lui Dracula prinde contur prin decoruri impresionante, jocuri de lumini și povești care captivează fiecare oaspete.

De ce este Castelul Bran destinația preferată de Halloween

România cucerește turiștii prin diversitate, ospitalitate și tradiții autentice, însă Castelul Bran se remarcă prin farmecul său unic. În această perioadă, pregătirile pentru Halloween sunt în plină desfășurare, transformând castelul într-un loc fascinant. Decorurile tematice, jocurile de lumini și tururile ghidate în stil gotic promit o experiență de neuitat pentru vizitatori.

Turiștii care au ajuns deja la castel spun că locul are un farmec aparte. „Dracula, cred că asta spune tot, e de ajuns. Structura, arhitectura, castelul cred că poate fi înfricoşător”, au spus vizitatorii străini, potrivit observatornews.ro.

Ce evenimente se pregătesc la Castelul Bran

În noaptea de Halloween, castelul va găzdui petreceri grandioase, tururi de noapte și programe speciale pentru turiști. Un cort uriaș montat în parcul regal va adăposti peste o mie de persoane, unde petrecăreții vor dansa până dimineață.

DJ, muzică electronică și decoruri spectaculoase vor transforma castelul într-un loc de poveste. Organizatorii promit experiențe pentru toate vârstele, inclusiv ateliere tematice și activități dedicate copiilor.

Cum a devenit Castelul Bran o atracție de Halloween

De la un simplu monument istoric, Castelul Bran, destinația preferată de Halloween, s-a transformat într-o atracție turistică internațională. Turiștii vin din întreaga lume pentru a trăi legenda lui Dracula și pentru a simți atmosfera misterioasă a Transilvaniei.

„Are atmosfera ideală, mai ales în această perioadă a anului are acest scenariu de toamnă. E perfect pentru Halloween”, au declarat turiștii entuziasmați.

Tags:
Citește și...
Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
Eveniment
Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
Eveniment
Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
Eveniment
Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
Cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Iată ce spune un chirurg
Eveniment
Cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Iată ce spune un chirurg
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Externe
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Bugetarul premiat la Bruxelles, a ales să doarmă în mașină. Cultura, băgată în dubă
Eveniment
Bugetarul premiat la Bruxelles, a ales să doarmă în mașină. Cultura, băgată în dubă
România, invadată de șacali. Numărul lor a depășit populația de urși și lupi
Eveniment
România, invadată de șacali. Numărul lor a depășit populația de urși și lupi
Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
Eveniment
Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației
Eveniment
CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
Eveniment
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
Ultima oră
15:45 - Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
15:34 - Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
15:23 - România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
15:11 - Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
15:05 - Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
14:57 - Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
14:33 - Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
14:30 - Cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Iată ce spune un chirurg
14:21 - Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
13:59 - Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean