Două orașe din România se află în top 5 cele mai potrivite destinații europene pentru perioada de Halloween. Se pare că nu doar Dracula este înfricoșător când vine vorba de România, ci și arhitectura din unele regiuni.

Ce oraș din România s-a clasat pe locul întâi în Europa, ca destinație de Halloween

Sibiul este orașul din România care a fost clasat ca cea mai potrivită destinație de Halloween, din . Arhitectura, mai ales casele cu lucarne – acele ferestre care seamănă cu ochii, dar și atmosfera medievală fac ca orașul să fie ideal pentru a petrece sărbătoarea americană care a început să câștige tot mai multă popularitate și la noi.

Alte criterii care au clasat Sibiul atât de sus în topul destinațiilor europene sunt numărul de ore de întuneric, 12 mai exact, numărul de clădiri gotice medievale – 8, populația redusă și prețurile mici.

Și istoria locului poate părea atractivă pentru turiștii care caută să simtă fiori pe șira spinării. Spre exemplu, Piața Mare a orașului deservea execuțiilor de „vrăjitoare”.

„În perioada medievală, forma cea mai interesantă, grozavă de distracție a comunității erau execuțiile publice”, a explicat Adela Dadu, ghid de turism, pentru Știrile ProTV.

Biserica Evanghelică este și ea un punct de atracție important, reprezentativă pentru goticului din Transilvania.

Ce oraș din țară se află pe locul 5 în topul european

România este o destinație ideală pentru a petrece Halloweenul nu doar datorită Sibiului, ci și a . Orașul s-a clasat pe a cincea poziție în top, în mare parte datorită apropierii de Castelul Bran.

Însă nu doar legenda Contelui Dracula îi atrage pe vizitatori. Biserica Neagră, străduțele înguste, pivnițele și turnurile orașului, toate provoacă imaginația turiștilor și îi îndeamnă pe cei dornici de senzații tari să își petreacă ziua 31 octombrie explorând împrejurimile.

Topul celor mai potrivite destinații europene pentru celebrarea Halloweenului a fost realizat de o platforma globală de închirieri auto.