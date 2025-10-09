B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei

Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei

B1.ro
09 oct. 2025, 21:48
Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce oraș din România s-a clasat pe locul întâi în Europa, ca destinație de Halloween
  2. Ce oraș din țară se află pe locul 5 în topul european

Două orașe din România se află în top 5 cele mai potrivite destinații europene pentru perioada de Halloween. Se pare că nu doar Dracula este înfricoșător când vine vorba de România, ci și arhitectura din unele regiuni.

 

 

Ce oraș din România s-a clasat pe locul întâi în Europa, ca destinație de Halloween

Sibiul este orașul din România care a fost clasat ca cea mai potrivită destinație de Halloween, din Europa. Arhitectura, mai ales casele cu lucarne – acele ferestre care seamănă cu ochii, dar și atmosfera medievală fac ca orașul să fie ideal pentru a petrece sărbătoarea americană care a început să câștige tot mai multă popularitate și la noi.

Alte criterii care au clasat Sibiul atât de sus în topul destinațiilor europene sunt numărul de ore de întuneric, 12 mai exact, numărul de clădiri gotice medievale – 8, populația redusă și prețurile mici.

Și istoria locului poate părea atractivă pentru turiștii care caută să simtă fiori pe șira spinării. Spre exemplu, Piața Mare a orașului deservea execuțiilor de „vrăjitoare”.

„În perioada medievală, forma cea mai interesantă, grozavă de distracție a comunității erau execuțiile publice”, a explicat Adela Dadu, ghid de turism, pentru Știrile ProTV.

Biserica Evanghelică este și ea un punct de atracție important, reprezentativă pentru goticului din Transilvania.

 

 

 

Ce oraș din țară se află pe locul 5 în topul european

România este o destinație ideală pentru a petrece Halloweenul nu doar datorită Sibiului, ci și a Brașovului. Orașul s-a clasat pe a cincea poziție în top, în mare parte datorită apropierii de Castelul Bran.

Însă nu doar legenda Contelui Dracula îi atrage pe vizitatori. Biserica Neagră, străduțele înguste, pivnițele și turnurile orașului, toate provoacă imaginația turiștilor și îi îndeamnă pe cei dornici de senzații tari să își petreacă ziua 31 octombrie explorând împrejurimile.

Topul celor mai potrivite destinații europene pentru celebrarea Halloweenului a fost realizat de o platforma globală de închirieri auto.

Tags:
Citește și...
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Eveniment
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Eveniment
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Eveniment
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Eveniment
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar
Eveniment
Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Eveniment
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Mircea Cărtărescu, postare autoironică după ce s-a aflat cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Ne unește aceeași soartă”
Eveniment
Mircea Cărtărescu, postare autoironică după ce s-a aflat cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Ne unește aceeași soartă”
Poarta Focșanilor, punctul prin care Rusia ar putea forța invadarea României. Șeful Armatei compară zona cu Coridorul Suwalki din zona baltică
Eveniment
Poarta Focșanilor, punctul prin care Rusia ar putea forța invadarea României. Șeful Armatei compară zona cu Coridorul Suwalki din zona baltică
Se cere arestarea lui Călin Georgescu, de urgență, după gestul făcut la biserica din Buftea: „Justiția trebuie să acționeze acum”
Eveniment
Se cere arestarea lui Călin Georgescu, de urgență, după gestul făcut la biserica din Buftea: „Justiția trebuie să acționeze acum”
Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare
Eveniment
Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare
Ultima oră
22:08 - Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
21:51 - Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
21:46 - Ilie Bolojan, semnal către CCR, pe reforma pensiilor magistraților: “Sper că la următoarea ședință, se va închide și acest subiect” (VIDEO)
21:46 - Organizarea alegerilor pentru Primăria București. Coaliția va lua o decizie săptămâna viitoare (VIDEO)
21:18 - Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
21:12 - Reforma lui Bolojan, centrată pe concedieri colective. Premierul insistă pe reduceri de personal în administrație (VIDEO)
21:10 - Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
21:02 - Camelia Mitoșeru, din nou pe patul de spital: „Am fost operată pe creier”. Ce diagnostic a primit actrița
20:52 - Bolojan a dezvăluit costul total al salariilor bugetarilor, într-un an: “Dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu” / Răspunsul direct dat de premier, întrebat dacă va crește TVA-ul la 24% (VIDEO)
20:26 - Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”