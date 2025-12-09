Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Bărbatul a explicat că gestul său este menit să demonsteze speculațiile potrivit cărora tinerii români, aflați la început de drum, nu pot câștiga salarii decente în propria lor țară.

Ce salariu are un mecanic de locomotivă în România

Doru Alexandru, mecanicul de locomotivă care și-a făcut public venitul, a explicat și cum a reușit să ajungă de la un salariu net de 6.700 de lei, la a încasa suma de 8.300 de lei. Pentru că a muncit în plus față de cât este prevăzut în contract, tânărul a reușit să cumuleze mai multe bonusuri și astfel și-a majorat venitul cu aproape 2.000 de lei.

Mecanicul de locomotivă le-a dedicat videoclipul tinerilor români care trăiesc cu impresia că pentru un salariu decent este nevoie să plece în străinătate.

„Nu vreau să mă laud, însă fac acest lucru special pentru tinerii din România, ca să vadă și ei că se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent, dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie să pleci în .

Acesta este un fluturaș cu salariul meu. Aveți acolo numele meu, luna octombrie 2025, deci este un fluturaș decent. Funcție mecanic locomotivă automotor unu, salariul de încadrare 6.700 de lei la care se adaugă toate aceste sporuri.

Avem și 3 ore suplimentare care ne mai ridică puțin salariul, dar în general este un salariu la normă 14.000 lei brut. Atât plătește firma la fiecare lună. Pentru un mecanic de locomotivă ăsta este salariul brut, iar cu cât rămâne mecanicul în mână este 8.300 lei. Salariul net. Bani curați, fără bonuri, fără nimic, atât primește mecanicul pe card”, a spus bărbatul, într-un videoclip postat pe .

Ce reacții a stârnit videoclipul tânărului

Alexandru a văzut cum oamenii ironizează meseria pe care o are, dar toate astea nu le-au împiedicat să transmită un mesaj românilor descurajați de ceea ce aud despre piața muncii din țară.

„Acum pentru voi, pentru unii poate vi se pare mult, poate vi se pare puțin. Eu zic că este un salariu decent pentru România. Am și observat că foarte mulți dintre voi poate ați luat peste picior această meserie, dar cine lucrează în sistem știe că funcția de mecanic de locomotivă este foarte apreciată și foarte respectată”, a mai spus el.

Oamenii au apreciat curajul tânărului de a fi sincer și i-au lăsat mai multe comentarii apreciative la postare.

„Bravo pentru expunere și asumare! Poate așa înțeleg și cei care așteaptă să vină cineva să-i facă bogați că se poate trăi decent dacă te zbați, muncești și prinzi un post bun”,

„Alții se descurcă cu jumătate din ce ai tu. Bravo!”, au fost o parte din reacțiile la videoclip.