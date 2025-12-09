B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”

Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”

B1.ro
09 dec. 2025, 20:37
Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
Trenul CFR Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Ce salariu are un mecanic de locomotivă în România
  2. Ce reacții a stârnit videoclipul tânărului

Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Bărbatul a explicat că gestul său este menit să demonsteze speculațiile potrivit cărora tinerii români, aflați la început de drum, nu pot câștiga salarii decente în propria lor țară.

Ce salariu are un mecanic de locomotivă în România

Doru Alexandru, mecanicul de locomotivă care și-a făcut public venitul, a explicat și cum a reușit să ajungă de la un salariu net de 6.700 de lei, la a încasa suma de 8.300 de lei. Pentru că a muncit în plus față de cât este prevăzut în contract, tânărul a reușit să cumuleze mai multe bonusuri și astfel și-a majorat venitul cu aproape 2.000 de lei.

Mecanicul de locomotivă le-a dedicat videoclipul tinerilor români care trăiesc cu impresia că pentru un salariu decent este nevoie să plece în străinătate.

„Nu vreau să mă laud, însă fac acest lucru special pentru tinerii din România, ca să vadă și ei că se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent, dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie să pleci în străinătate.

Acesta este un fluturaș cu salariul meu. Aveți acolo numele meu, luna octombrie 2025, deci este un fluturaș decent. Funcție mecanic locomotivă automotor unu, salariul de încadrare 6.700 de lei la care se adaugă toate aceste sporuri.

Avem și 3 ore suplimentare care ne mai ridică puțin salariul, dar în general este un salariu la normă 14.000 lei brut. Atât plătește firma la fiecare lună. Pentru un mecanic de locomotivă ăsta este salariul brut, iar cu cât rămâne mecanicul în mână este 8.300 lei. Salariul net. Bani curați, fără bonuri, fără nimic, atât primește mecanicul pe card”, a spus bărbatul, într-un videoclip postat pe TikTok.

Ce reacții a stârnit videoclipul tânărului

Alexandru a văzut cum oamenii ironizează meseria pe care o are, dar toate astea nu le-au împiedicat să transmită un mesaj românilor descurajați de ceea ce aud despre piața muncii din țară.

„Acum pentru voi, pentru unii poate vi se pare mult, poate vi se pare puțin. Eu zic că este un salariu decent pentru România. Am și observat că foarte mulți dintre voi poate ați luat peste picior această meserie, dar cine lucrează în sistem știe că funcția de mecanic de locomotivă este foarte apreciată și foarte respectată”, a mai spus el.

Oamenii au apreciat curajul tânărului de a fi sincer și i-au lăsat mai multe comentarii apreciative la postare.

„Bravo pentru expunere și asumare! Poate așa înțeleg și cei care așteaptă să vină cineva să-i facă bogați că se poate trăi decent dacă te zbați, muncești și prinzi un post bun”,

„Alții se descurcă cu jumătate din ce ai tu. Bravo!”, au fost o parte din reacțiile la videoclip.

Tags:
Citește și...
Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
Eveniment
Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
Eveniment
Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
Eveniment
Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Economic
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei
Eveniment
Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei
Val de concedieri în România. Industria în care au fost disponibilizați sute de angajați înainte de Crăciun
Eveniment
Val de concedieri în România. Industria în care au fost disponibilizați sute de angajați înainte de Crăciun
Benzile de etanșare le poți comanda de la PVCMag – ai livrare în toată țara
Eveniment
Benzile de etanșare le poți comanda de la PVCMag – ai livrare în toată țara
Schimbări majore la pensii, din 2026. Cum va fi calculată vechimea în muncă
Eveniment
Schimbări majore la pensii, din 2026. Cum va fi calculată vechimea în muncă
Zalău: 86 de persoane evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități, după un miros puternic de gaz
Eveniment
Zalău: 86 de persoane evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități, după un miros puternic de gaz
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Eveniment
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Ultima oră
20:43 - Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
20:32 - Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
20:10 - CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
20:02 - Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
19:46 - Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
19:38 - Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
19:29 - O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
19:15 - Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
19:08 - Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
18:40 - Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei