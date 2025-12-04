B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”

Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 15:59
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Foto: Pixabay

Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget.

Ce spun tinerii olimpici

Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României la informatică.

„Mă gândesc să plec în străinătate, multe opțiuni în străinătate, una dintre ele fiind unde au aplicat și colegii mei: la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde este și Felix, cel de-al patrulea din echipa de informații”, a spus unul dintre băieți, pentru Digi24.

Și altul are planuri mari: „Doresc să continui o carieră academică pivotând către biotehnologie și biologie computațională. Mă uit la un număr destul de restrâns de facultăți în afara țării”.

Iar un al treilea vrea tot la MIT: „O carieră, să zicem, în inteligență artificială”.

Olimpicii internaționali nu primesc burse

Ei și alți 154 de elevi care au obținut 206 medalii de aur, argint sau bronz au primit premii în valoare totală de 4 milioane de lei, dar nu și burse. Din acești bani sunt premiați și profesorii și școlile.

„Multă muncă, multe sacrificii și pasiune. Multă pasiune pentru a înțelege”, a afirmat Dan Dumitru, profesor de matematică, despre efortul depus de acești copii.

Daniel David, ministrul Educației, a declarat: „Suntem conștienți și de ce nu putem să dăm: bursele pe care le-ați pomenit. Avem discuții astfel încât de anul viitor să încercăm să corectăm această situație”.

