Olimpicii internaționali se grăbesc să plece din România, dezamăgiți că efortul lor nu le e recunoscut la adevărata valoare. Ministerul Educației le dă premii, dar nu și burse, pentru că nu sunt bani la buget.
Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României la informatică.
„Mă gândesc să plec în străinătate, multe opțiuni în străinătate, una dintre ele fiind unde au aplicat și colegii mei: la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde este și Felix, cel de-al patrulea din echipa de informații”, a spus unul dintre băieți, pentru Digi24.
Și altul are planuri mari: „Doresc să continui o carieră academică pivotând către biotehnologie și biologie computațională. Mă uit la un număr destul de restrâns de facultăți în afara țării”.
Iar un al treilea vrea tot la MIT: „O carieră, să zicem, în inteligență artificială”.
Ei și alți 154 de elevi care au obținut 206 medalii de aur, argint sau bronz au primit premii în valoare totală de 4 milioane de lei, dar nu și burse. Din acești bani sunt premiați și profesorii și școlile.
„Multă muncă, multe sacrificii și pasiune. Multă pasiune pentru a înțelege”, a afirmat Dan Dumitru, profesor de matematică, despre efortul depus de acești copii.
Daniel David, ministrul Educației, a declarat: „Suntem conștienți și de ce nu putem să dăm: bursele pe care le-ați pomenit. Avem discuții astfel încât de anul viitor să încercăm să corectăm această situație”.