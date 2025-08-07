Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost condus pe ultimul drum pe 7 august 2025. Fostul președinte s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” pe data de 5 august, la 95 de ani.
Înmormântarea sa a fost organizată nu de o firmă celebră, ci de firma Beligi, deținută de Vlad Andrei Cristea, un antreprenor din București.
Firma este cunoscută în Capitală pentru faptul că gestionează înmormântări sociale, în cazul persoanelor fără aparținători. În plus, compania a fost implicată în montarea controversatelor „tonomate ale morților” în cimitirele bucureștene, de unde pot fi cumpărate lumânări și alte obiecte funerare.
Potrivit Cancan.ro, costurile totale ale înmormântării s-au ridicat la cel puțin 18.000 de euro, din care:
2.Restul cheltuielilor au inclus:
Dricul nu aparținea firmei Beligi, ci a fost închiriat de la o firmă din Bacău deținută de fiul unui fost baron local.
În spiritul tradiției ortodoxe, la înmormântare au fost împărțite pachete de pomană, însă doar 20 de astfel de pachete au fost oferite, exclusiv oficialităților. Acestea conțineau:
Pachetele au fost distribuite de o persoană din cadrul Guvernului. Cei din Garda de Onoare, paznicii și groparii nu au primit nimic, fapt care a stârnit nemulțumiri și discuții aprinse.