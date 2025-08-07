B1 Inregistrari!
Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă

Ana Maria
07 aug. 2025, 17:59
Sursa foto:Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost condus pe ultimul drum pe 7 august 2025. Fostul președinte s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” pe data de 5 august, la 95 de ani.

Cine s-a ocupat de înmormântarea lui Ion Iliescu

Înmormântarea sa a fost organizată nu de o firmă celebră, ci de firma Beligi, deținută de Vlad Andrei Cristea, un antreprenor din București.

Firma este cunoscută în Capitală pentru faptul că gestionează înmormântări sociale, în cazul persoanelor fără aparținători. În plus, compania a fost implicată în montarea controversatelor „tonomate ale morților” în cimitirele bucureștene, de unde pot fi cumpărate lumânări și alte obiecte funerare.

Cât au costat, în total, funeraliile fostului președinte

Potrivit Cancan.ro, costurile totale ale înmormântării s-au ridicat la cel puțin 18.000 de euro, din care:

  1. 7.000 de euro au fost cheltuiți pentru:
  • închirierea dricului (un vehicul special adus din Bacău, de la firma SC TARTAR SRL)
  • sicriu
  • pachetele de pomană

2.Restul cheltuielilor au inclus:

  • taxele cimitirului
  • sume oferite preoților și corului bisericesc
  • costurile cu groparii
  • alte elemente logistice.

Dricul nu aparținea firmei Beligi, ci a fost închiriat de la o firmă din Bacău deținută de fiul unui fost baron local.

Ce controverse au apărut după ce au fost împărțite pachetele de pomană

În spiritul tradiției ortodoxe, la înmormântare au fost împărțite pachete de pomană, însă doar 20 de astfel de pachete au fost oferite, exclusiv oficialităților. Acestea conțineau:

  • pilaf
  • o chiflă
  • halva
  • un măr
  • o roșie
  • o napolitană de post
  • un pate vegetal
  • o bere
  • apă
  • o cană și o farfurie.

Pachetele au fost distribuite de o persoană din cadrul Guvernului. Cei din Garda de Onoare, paznicii și groparii nu au primit nimic, fapt care a stârnit nemulțumiri și discuții aprinse.

