Acasa » Politică » Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească

Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 16:26
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Ion Iliescu și Adrian Nastase. Sursă foto: adriannastase.ro

Adrian Năstase, fost premier și fost lider PSD, i-a criticat pe politicienii care au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și fondator al PSD: „Era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți”.

Ce a spus Năstase despre înmormântarea lui Iliescu

Adrian Năstase a afirmat că unii îi văd lui Ion Iliescu doar calitățile, alții doar defectele, dar „dacă punem lucrurile în contextul anilor ’90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care le-a realizat, împreună cu o generație de tranziție”.

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef de stat, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea din istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine, chiar dacă azi suntem mulți între noi nemulțumiți.

Sunt oarecum subiectiv, că ultimii ani i-am traversat printr-un deșert care mi-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unor politicieni precum Iliescu.

Ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să-l respectăm pe el așa cum a fost. În ce mă privește, sigur că sunt subiectiv, îi datorez foarte mult.

Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe fracturi în societate și cred că ar trebui să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă, ci în viitor dacă putem”, a declarat Adrian Năstase.

De ce USR a luat distanță de funeraliile naționale pentru Iliescu

USR, prin vocea președintelui Dominic Fritz, a anunțat încă din ziua morții lui Iliescu că nu e de acord ca acesta să aibă funeralii naționale: „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”.

Tot atunci, președintele Nicușor Dan a dat un comunicat scurt și sec: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”.

De altfel, nici Nicușor Dan nu a venit la ceremoniile de la Cotroceni dedicate lui Ion Iliescu, nici la înmormântare.

