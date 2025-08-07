B1 Inregistrari!
Mesajul transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat: „Cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu”

Ana Maria
07 aug. 2025, 17:01
Mesajul transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat: Cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu

Nina Iliescu, soția fostului președinte, a transmis un mesaj în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Mesajul a fost publicat pe blogul fostului președinte pe care obișnuia să își noteze gândurile.

Ce mesaj a transmis Nina Iliescu

Redăm, mai jos, mesajul transmis de Nina Iliescu.

“În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, este mesajul scris pe blogul lui Iliescu.

Cine a lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu

Amintim că fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Soția sa, Nina Iliescu, nu a participat la înmormântare din cauza unor probleme de sănătate.

Ceremonia a avut un caracter privat, participând doar apropiați și membri ai familiei.

Președintele Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis au fost absenți de la funeralii.

Ceilalți doi foști șefi de stat din perioada postdecembristă, Traian Băsescu și Emil Constantinescu, au fost prezenți ieri la Cotroceni unde au adus un ultim omagiu.

Printre cei prezenți la ceremonia privată de înhumare, s-au numărat Adrian Năstase, Toni Greblă, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Șerban Nicolae, Mădălin Voicu și Ioan Mircea Pașcu.

