Cât a plătit o femeie pe o sticlă de apă la Taverna Racilor din Herăstrău. Nota de plată, extrem de piperată

O femeie a ieșit în oraș la cu prietenii ei și a fost surprinsă când a văzut cât trebuie să plătească pentru o apă. Comanda totală a fost foarte mare de 663 de lei.

Ce au comandat

Ea și prietenii ei au comandat un platou renumit al localului, Gest by Pescobar, de 1800 de grame, pentru două persoane. Acest platou conține homar, scoici, calamar, caracatiță, creveți, lămâie și pătrunjel și a costat 411 lei, conform

Pe plângă acest platou, au mai comandat încă unul, Specialitatea Tavernei- Fritto Misto, care are file de pește, carne de scoici, inele de calamar, creveți, midii, ouă și lămâie.

Au mai comandat patru coșuri de pâine, unul fiind 15 lei, trei sosuri care au fost 24 de lei, cartofi prăjiți care costă 15 lei, două sucuri, unul costă 15 lei, o sticlă de apă care costă 14 lei și un Aperol care are prețul de 38 de lei. Astfel, comanda totală a fost de 663 de lei.

Taverna Racilor, închisă temporar de ANPC

Taverna Racilor din Herăstrău a fost închisă temporar de către ANPC în urma controalelor, în luna septembrie, iar în octombrie, după remedierea problemelor, a

Dar, Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a fost revoltat în urma deciziilor reprezentanților ANPC.

„Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic. Doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe. Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, a spus Pescobar.