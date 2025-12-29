O româncă i-a șocat pe internauți când a dezvăluit cât cheltuie într-o zi pe mâncare, în China, țară în care și studiază. La puțin timp după ce a postat , secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de comentarii ironice și comparațiile cu prețurile din România.

Cât cheltuie o româncă pe mâncare, în China

Tânăra a arătat nu doar ce a mâncat, dar și cum decurge ziua ei, ca studentă în China. Drumul până la facultate îl face cu bicicleta, pentru care nu a mai fost nevoie să plătească nimic în ziua aceea, dat fiind faptul că avea deja un abonament activ. Primul lucru pe care și l-a cumpărat în ziua respectivă a fost un latte cu cocos, pe care l-a băut în decursul a mai multor ore și pentru care a plătit doar 6,15 lei.

„Mi-am cumpărat un latte cu cocos, care a costat echivalentul a 6,15 lei”, a povestit ea în clip.

Pârnzul l-a servit în campusul universității, având de ales dintr-o diversitate de preparate. A optat pentru o clătită sărată, cu mai multe toppinguri, printre care și carne de pui. A plătit pentru aceasta doar 6,76 lei. În plus, și-a mai cumpărat o sticlă de apă, care a costat-o 1,17 lei.

După cursuri, s-a răsfățat cu o cola de 600 ml, pentru care a plătit 2,46 lei. Ultima masă din zi a servit-o la universității, unde a mâncat o porție generoasă de pui japonez, care a costat-o 11,68 lei.

La finalul zilei, a constatat că a cheltuit pe mâncare și băuturi doar 28,21 lei.

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”, a fost comentariul tinerei, surprinsă, la rândul ei, de cât de ieftină e viața în țara asiatică.

Cum au comentat internauții la postarea tinerei studente în China

La puțin timp după publicarea videoclipului, secțiunea de comentarii a tinerei a explodat. Mulți români au comparat prețurile cu cele din țară, subliniind costul ridicat al traiului cu ironii.

„28 de lei toată ziua?! Păi, în țară, dacă îți iei o apă și două foietaje cu brânză, s-au dus 50 de lei”,

„Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti, minimum 80-85 de lei”,

„În România, cu 28 de lei maxim ajungeai până la facultate!”,

„Cu 28 de lei îmi iau trei ștrudele de la Lidl și o sticlă de apă.”,

„Gata, mă mut în China! La noi, totul este scump. Până și aerul pe care îl respirăm”, au fost comentariile internauților români.