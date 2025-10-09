Un student la Academia de Studii Economice din București a devenit viral pe TikTok după ce a arătat cât plătește pentru un meniu complet, la cantina universității. Videoclipul a stârnit un val de reacții în rândul internauților, astfel că a strâns peste 17.000 de aprecieri și 200 de comentarii, în doar două zile de la postare.

Cât a plătit un student pe mâncare, la cantina universității

Odată cu începerea facultăților, au început și grijile studenților, mai ales a celor care sunt plecați din orașul lor natal, legate de mâncare. O alternativă ieftină și mai sănătoasă decât este cea a cantinelor.

Aceeași opțiune a avut și un student de la Academia de Studii Economice din București, care, alături de mai mulți colegi, a mers să ia prânzul la cantina universității. Mulțumit de alegerea făcută, dar și de prețul plătit, a ales să împărtășească pe TikTok ce a mâncat și cât l-a costat.

Potrivit imaginilor, meniul a fost format dintr-o ciorbă, piure cu cotlet de porc și o chiflă, pentru care a achitat 20 de lei: „ASE-ul își face datoria”, a scris tânărul în .

Cum au reacționat internauții la postarea tânărului

Filmarea a stârnit multe reacții, iar în timp ce tânărul s-a arătat mulțumit de prețul plătit, internauții au considerat că nu este prea avantajos, în raport cu ceea ce a primit.

„Mult! Cât te costă trei mese pe zi? Plus cazare? Ar trebui să fie gratuite”, a scris cineva.

Au fost și internauții care și-au adus aminte de propria lor studenție, menționând că, în urmă cu ceva ani, aceeași cantitate de mâncare costa mai puțin de jumătate din cât costă astăzi.

„Pe vremuri, cu 20 de lei plăteam toate porțiile de la masă… Ciorba era 1,5 lei, piureul 3 lei cu piept sau ceafă de porc”, a scris o persoană.

„Astea costau 8 lei acum câțiva ani și nu exagerez!”, a fost un alt comentariu.