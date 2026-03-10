Pericol de explozie pe Drumul Național DN3, pe raza localității Hoghiz, în județul Brașov. Un camion care transporta peste 20 de tone de îngrășământ s-a răsturnat.
Traficul rutier a fost blocat începând din noaptea de luni spre marţi pe DN 13, în localitatea braşoveană Hoghiz. Un autocamion care transporta 24 de tone de îngrăşământ s-a răsturnat pe șosea. Există pericol de explozie, în zonă, motiv pentru care autoritățile au luat măsuri de precauție. Din fericire, în urma acestui accident rutier, nu s-au înregistrat victime.
La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. În zonă s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autospecială cu roboți și un echipaj SMURD. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov a transmis că în urma accidentului s-au înregistrat scurgeri de carburant pe șosea.
Din acest motiv, pentru a evita un dezastru, zona a fost izolată pe o distanţă de 100 de metri, iar circulaţia a fost oprită pentru mai multe ore.
„La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, o autospecială cu roboţi şi un echipaj SMURD. (…) La faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu. Din fericire, în urma acestui eveniment nu s-au înregistrat victime, au precizat reprezentanții ISU.
Autoritățile intervin pentru înlăturarea sacilor cu îngrășământ de pe șosea astfel încât să elimine orice pericol de explozie sau de contaminare a mediului. Pompierii iau măsuri pentru degajarea șoselei.
De asemenea, la fața locului au ajuns și echipajele de poliție rutieră care fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.
La fața locului au ajuns și reprezentanții Gărzii de Mediu. Aceștia monitorizează operațiunea de intervenție pentru îndepărtarea îngrășămintelor de pe șosea.