Pericol de explozie pe Drumul Național DN3, pe raza localității Hoghiz, în județul Brașov. Un camion care transporta peste 20 de tone de îngrășământ s-a răsturnat.

Pericol de explozie pe drumul național

Traficul rutier a fost blocat începând din noaptea de luni spre marţi pe DN 13, în localitatea braşoveană Hoghiz. Un autocamion care transporta 24 de tone de îngrăşământ s-a răsturnat pe șosea. Există pericol de explozie, în zonă, motiv pentru care autoritățile au luat măsuri de precauție. Din fericire, în urma acestui accident rutier, nu s-au înregistrat victime.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. În zonă s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autospecială cu roboți și un echipaj . Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ( ) Braşov a transmis că în urma accidentului s-au înregistrat scurgeri de carburant pe șosea.

Din acest motiv, pentru a evita un dezastru, zona a fost izolată pe o distanţă de 100 de metri, iar circulaţia a fost oprită pentru mai multe ore.

„La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, o autospecială cu roboţi şi un echipaj SMURD. (…) La faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu. Din fericire, în urma acestui eveniment nu s-au înregistrat victime, au precizat reprezentanții ISU.

Autoritățile intervin pentru eliberarea șoselei

Autoritățile intervin pentru înlăturarea sacilor cu îngrășământ de pe șosea astfel încât să elimine orice pericol de explozie sau de contaminare a mediului. iau măsuri pentru degajarea șoselei.

De asemenea, la fața locului au ajuns și echipajele de poliție rutieră care fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

La fața locului au ajuns și reprezentanții Gărzii de Mediu. Aceștia monitorizează operațiunea de pentru îndepărtarea îngrășămintelor de pe șosea.