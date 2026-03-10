Maria și Emi, vloggerii de la „Lumea pe Fugă”, au petrecut 18 zile în Sri Lanka, explorând insula pe cont propriu. Cei doi au descoperit temple, trasee montane, plantații de ceai și plaje spectaculoase, iar costul total al aventurii a fost de doar 1.000 de pentru amândoi.

Itinerar de vis și aventuri inedite

Călătoria lor a început în Colombo și a inclus urcări spectaculoase, precum cele 5.500 de trepte până la templul Sri Pada, scrie Click.

„Am urcat apoi 5.500 de trepte, noaptea, până la templul de pe Sri Pada, unde se spune că Buddha sau Adam «au călcat» pe pământ. 5.500 de scări urcate și tot atâtea coborâte – rețeta perfectă pentru febra musculară”, au povestit Maria și Emi.

De asemenea, au vizitat turnul Ambuluwawa, cunoscut drept periculos, dar care oferă „o priveliște wow”, și au admirat fauna locală: „Am văzut maimuțe peste tot, elefanți pe marginea drumului, veverițe uriașe și chiar vulpi zburătoare.”

Transport și experiențe autentice

Maria și Emi au evitat tururile organizate, folosind doar transport public și mijloace locale.

„Am făcut plajă, snorkeling, am schimbat o grămadă de autobuze, am mers cu trenul pe una dintre cele mai frumoase rute din lume, am vizitat plantații de ceai, temple și ruine din secolul XI, și o închisoare folosită până acum 11 ani. Totul fără agenții, cu transport public, multe locuri complet diferite și costuri mici”, au spus cei doi.

Vacanță de 1.000 de euro

Cei doi români au cheltuit doar 500 de euro de persoană pentru întreaga experiență de 18 zile.

„500 de euro/persoană. Atât ne-au costat 18 zile în Sri Lanka”, au explicat Maria și Emi.

Ei recomandă destinația ca un loc complet, cu istorie, natură, mâncare locală și oameni primitori: „Sri Lanka a devenit rapid una dintre țările noastre preferate. Cumva, are de toate: istorie, cultură, mare, munte, mâncare de te lingi pe degete și oameni cum rar am întâlnit.”