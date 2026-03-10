Prețurile la pompă au explodat! Șoferii din România plătesc din nou mai mult pentru carburant. Marți dimineață, prețurile la pompă au crescut în mai multe benzinării din țară.

Potrivit unei analize realizată de , motorina este mai scumpă cu aproximativ 15 bani pe litru, iar benzina cu circa 10 bani.

Prețurile la pompă au explodat. Cât costă benzina și motorina marți în București

În stațiile de alimentare din Capitală, cele mai mici prețuri pentru standard sunt în jur de 8,30-8,32 lei pe litru în benzinăriile Petrom, în timp ce la OMV litrul ajunge la aproximativ 8,39 lei.

Pentru benzina premium, șoferii plătesc mai mult. Prețurile pornesc de la 8,91 lei pe litru la Lukoil și Petrom, ajung la 9,02 lei în stațiile MOL și urcă până la aproximativ 9,12 lei la OMV.

Motorina este în continuare mai scumpă decât benzina. Dieselul standard costă în jur de 8,75 lei pe litru la Petrom și aproximativ 8,82 lei în benzinăriile OMV.

În cazul motorinei premium, prețurile sunt și mai ridicate, situându-se între 9,17 lei și 9,39 lei pe litru.

Trebuie menționat că tarifele pot varia chiar și între stațiile aceleiași companii, deoarece fiecare benzinărie își stabilește prețurile în funcție de costurile de operare și de stocurile disponibile.

De ce cresc prețurile carburanților la pompă

Majorările din benzinăriile din România vin într-un context paradoxal. Pe piețele internaționale, petrolul s-a ieftinit semnificativ marți dimineață.

Scăderea a avut loc după declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea ajunge în curând la final.

Ce s-a întâmplat cu petrolul pe piețele internaționale

Luni, petrolul a avut o evoluție puternică pe burse. Prețul barilului a depășit pragul de 100 de dolari, ajungând chiar la 117 dolari, înainte de a coborî sub acest nivel după declarațiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Marți dimineață, petrolul Brent, indicatorul de referință pentru Europa, era cotat în jurul valorii de 94 de dolari pe baril.

De ce nu scad imediat prețurile la pompă

În mod obișnuit, modificările de pe piața petrolului se reflectă în prețurile carburanților cu o întârziere de 10 până la 20 de zile. Acest decalaj apare din cauza ciclului de rafinare și a stocurilor existente în depozitele companiilor petroliere.

Săptămâna trecută, prețurile au crescut trei zile la rând în România. În total, benzina s-a scumpit cu 24 de bani pe litru, iar motorina cu 33 de bani.

Prețurile la pompă au explodat. Există riscul ca litrul de carburant să ajungă la 10 lei?

Analiștii din domeniu și reprezentanți ai autorităților au avertizat că prețurile ar putea continua să crească, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi.

Într-un astfel de scenariu, există posibilitatea ca prețul unui litru de carburant să ajungă chiar și la 10 lei la pompă în perioada următoare.