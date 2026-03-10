B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prețurile la pompă au explodat. Cât au ajuns să coste benzina și motorina în această dimineață (GRAFICE)

Prețurile la pompă au explodat. Cât au ajuns să coste benzina și motorina în această dimineață (GRAFICE)

Ana Maria
10 mart. 2026, 09:59
Prețurile la pompă au explodat. Cât au ajuns să coste benzina și motorina în această dimineață (GRAFICE)
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Prețurile la pompă au explodat. Cât costă benzina și motorina marți în București
  2. De ce cresc prețurile carburanților la pompă
  3. Ce s-a întâmplat cu petrolul pe piețele internaționale
  4. De ce nu scad imediat prețurile la pompă
  5. Prețurile la pompă au explodat. Există riscul ca litrul de carburant să ajungă la 10 lei?

Prețurile la pompă au explodat! Șoferii din România plătesc din nou mai mult pentru carburant. Marți dimineață, prețurile la pompă au crescut în mai multe benzinării din țară.

Potrivit unei analize realizată de HotNews, motorina este mai scumpă cu aproximativ 15 bani pe litru, iar benzina cu circa 10 bani.

Prețurile la pompă au explodat. Cât costă benzina și motorina marți în București

În stațiile de alimentare din Capitală, cele mai mici prețuri pentru benzina standard sunt în jur de 8,30-8,32 lei pe litru în benzinăriile Petrom, în timp ce la OMV litrul ajunge la aproximativ 8,39 lei.

Pentru benzina premium, șoferii plătesc mai mult. Prețurile pornesc de la 8,91 lei pe litru la Lukoil și Petrom, ajung la 9,02 lei în stațiile MOL și urcă până la aproximativ 9,12 lei la OMV.

Motorina este în continuare mai scumpă decât benzina. Dieselul standard costă în jur de 8,75 lei pe litru la Petrom și aproximativ 8,82 lei în benzinăriile OMV.

În cazul motorinei premium, prețurile sunt și mai ridicate, situându-se între 9,17 lei și 9,39 lei pe litru.

Trebuie menționat că tarifele pot varia chiar și între stațiile aceleiași companii, deoarece fiecare benzinărie își stabilește prețurile în funcție de costurile de operare și de stocurile disponibile.

De ce cresc prețurile carburanților la pompă

Majorările din benzinăriile din România vin într-un context paradoxal. Pe piețele internaționale, petrolul s-a ieftinit semnificativ marți dimineață.

Scăderea a avut loc după declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea ajunge în curând la final.

Ce s-a întâmplat cu petrolul pe piețele internaționale

Luni, petrolul a avut o evoluție puternică pe burse. Prețul barilului a depășit pragul de 100 de dolari, ajungând chiar la 117 dolari, înainte de a coborî sub acest nivel după declarațiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Marți dimineață, petrolul Brent, indicatorul de referință pentru Europa, era cotat în jurul valorii de 94 de dolari pe baril.

De ce nu scad imediat prețurile la pompă

În mod obișnuit, modificările de pe piața petrolului se reflectă în prețurile carburanților cu o întârziere de 10 până la 20 de zile. Acest decalaj apare din cauza ciclului de rafinare și a stocurilor existente în depozitele companiilor petroliere.

Săptămâna trecută, prețurile au crescut trei zile la rând în România. În total, benzina s-a scumpit cu 24 de bani pe litru, iar motorina cu 33 de bani.

Prețurile la pompă au explodat. Există riscul ca litrul de carburant să ajungă la 10 lei?

Analiștii din domeniu și reprezentanți ai autorităților au avertizat că prețurile ar putea continua să crească, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor prelungi.

Într-un astfel de scenariu, există posibilitatea ca prețul unui litru de carburant să ajungă chiar și la 10 lei la pompă în perioada următoare.

Tags:
Citește și...
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Eveniment
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Veniturile din chirii, vizate de noi reguli fiscale. Cum se schimbă taxele în 2026
Eveniment
Veniturile din chirii, vizate de noi reguli fiscale. Cum se schimbă taxele în 2026
Pericol de explozie pe drumul național. Un camion care transporta îngrășăminte s-a răsturnat. Traficul a fost oprit în zonă
Eveniment
Pericol de explozie pe drumul național. Un camion care transporta îngrășăminte s-a răsturnat. Traficul a fost oprit în zonă
Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
Eveniment
Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
Eveniment
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Eveniment
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
Eveniment
Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Eveniment
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Eveniment
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Eveniment
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Ultima oră
11:25 - Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
11:13 - Război în Orientul Mijlociu. Turcia își ia măsuri de protecție împotriva atacurilor iraniene
11:11 - Apariție misterioasă pe o plajă din Mexic. Doi „pești ai apocalipsei” au fost descoperiți de turiști la Cabo San Lucas (VIDEO)
11:05 - Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
10:59 - Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac
10:57 - Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
10:49 - Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
10:28 - Veniturile din chirii, vizate de noi reguli fiscale. Cum se schimbă taxele în 2026
10:27 - Ce mâncau europenii în Epoca de Piatră. Analiza care schimbă tot: Ce au descoperit cercetătorii în vasele vechi
10:24 - SONDAJ: George Simion, primul în topul încrederii. Nicușor Dan și Ilie Bolojan îl urmează. În cine mai au încredere românii (GRAFICE)