O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine"

O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 08:41
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Mai multă încredere
  2. Industria imobiliară
  3. Proceduri estetice și alegerea medicului
  4. „Nu mi-e rușine de nimic”

Susan DiLeo, un agent imobiliar din New York, a decis să investească masiv în proceduri cosmetice pentru a-și alinia aspectul fizic cu energia și stilul său de viață activ. La 65 de ani, femeia spune că schimbarea nu a fost doar despre felul în care arată, ci și despre încrederea pe care o transmite clienților într-o industrie dominată de tineri.

Mai multă încredere

Susan DiLeo a luat decizia de a face proceduri estetice în urmă cu trei ani, când avea 62 de ani. Agentul imobiliar spune că simțea că imaginea din oglindă nu reflecta energia și stilul ei de viață activ:

„Am 65 de ani, deci nu pretind că sunt tânără, dar simțeam că sunt lucruri la fața mea — cearcănele de sub ochi, pielea de sub bărbie, ridurile — care mă făceau să par mai bătrână decât mă simțeam de fapt. Sunt foarte ocupată. Am multă energie. Fac sport, sunt pasionată de sănătate și sunt foarte activă. Ceea ce vedeam în oglindă nu se potrivea cu ceea ce simțeam în interior”, a povestit ea pentru businessinsider.com.

Pentru a obține rezultatul dorit, femeia a investit peste 33.000 de dolari în diverse proceduri estetice:

„Chiar mi-am dorit asta pentru mine, dar știam și că va aduce beneficii muncii mele — și chiar s-a întâmplat. Mi-a dat multă încredere într-o industrie plină de tineri. Acum am avut mai multe proceduri, inclusiv un lifting facial aproape complet, microneedling, tratamente cu laser sub ochi, Botox și ceea ce se numește tăietură oculară. În total, am cheltuit bine peste 33.000 de dolari. Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”.

Industria imobiliară

Susan DiLeo spune că în Manhattan imaginea personală joacă un rol important, mai ales atunci când lucrezi cu clienți mai tineri:

„Mulți dintre oamenii cu care lucrez sunt mai tineri decât mine. Vreau să aibă încredere că știu ce fac — că înțeleg tehnologia, pot înțelege lucrurile și sunt ageră. Mă temeam că fața mea îmbătrânește într-un mod care nu reflectă cine sunt cu adevărat. Dacă nu ești bun la ceea ce faci, poți arăta grozav, dar nu vei ajunge prea departe”.

Cea mai costisitoare procedură a fost liftingul facial, care a costat aproximativ 28.000 de dolari. În fiecare an, femeia mai investește aproximativ 1.500 de dolari în tratamente de întreținere, precum Botoxul:

„Prima dată am făcut un lifting facial — nu unul complet, dar destul de aproape. A costat în jur de 28.000 de dolari. Anual, cheltuiesc aproximativ 1.500 de dolari pe diverse tratamente de întreținere, cum ar fi Botoxul”.

Proceduri estetice și alegerea medicului

Susan spune că și-a ales medicul chirurg în funcție de experiența pe care acesta o avusese anterior cu familia sa:

„L-am ales pe chirurgul meu, Dr. Kwak, pentru că făcuse o revizie de rinoplastie pentru una dintre fiicele mele. A avut o operație la nas cu un alt medic care nu a ieșit bine, iar el a rezolvat complet problema. Lucrarea a fost frumoasă. Când am decis să fac ceva pentru mine, am știut că vreau să merg la el”.

În timp, femeia a apelat la mai multe proceduri, inclusiv microneedling, tratamente laser sub ochi și Botox:

„De atunci, am făcut microneedling, care a costat aproximativ 3.000 de dolari, și tratamente cu laser sub ochi. Pentru laser, am cerut anestezie generală pentru că este dureros. Majoritatea oamenilor folosesc doar cremă anestezică”.

„Nu mi-e rușine de nimic”

Susan DiLeo spune că nu se simte jenată să vorbească despre procedurile estetice pe care le-a făcut și consideră că acestea i-au schimbat viața:

„Pentru mine, nu a fost asta. Era vorba despre a arăta mai mult ca ceea ce simt. E o senzație incredibilă să te uiți în oglindă, să vezi ceva care te nemulțumește și să realizezi că poți face ceva în privința asta. Acum, când ajung la o petrecere de cocktail de la serviciu cu oameni în jur de 20 sau 30 de ani, nu mă simt în afara locului”.

Femeia spune că reacțiile celor din jur au fost în general pozitive și că experiența i-a oferit un plus de încredere:

„Nu mi-e rușine de nimic. Dacă mă întreabă cineva, le spun. Am primit doar feedback pozitiv. Uneori văd pe cineva pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme și îmi spune: «Arăți grozav». Glumesc și spun: «E o luptă dificilă — lupta cu vârsta nu e pentru fricoși!». Probabil că este o afirmație prea mare, dar mi-a schimbat viața — din punct de vedere profesional și al încrederii în sine. Mi-a dat mult mai multă încredere, și asta e cel mai bun lucru”.

