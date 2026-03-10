Radierea autovehiculelor se face după noi reguli, începând cu finalul lunii februarie, după intrarea în vigoare a . Procedura nu mai poate avea loc, dacă proprietarii mijloacelor de transport nu fac dovada că și-au achitat datoriile la .

Radierea autovehiculelor se face după reguli noi

Guvernul a stabilit prin OUG 7/2026 că radierea autovehiculelor nu mai poate fi făcută decât dacă proprietarul nu are la bugetul local. Atunci când vrea să scoată din circulație un , proprietarul trebuie să depună la autoritățile financiare din localitatea de domiciliu, pe lângă declarația de radiere și dovada că nu mai are datorii la bugetul local.

Concret, acesta trebuie să se asigure că și-a achtat toate , dar și amenzile pe care le-a primit. Actul normativ se referă la anumite cazuri care sunt stabilite de . Plata datoriilor este obligatorie când:

proprietarul doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat:

proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;

proprietarul dorește să scoată din România un vehicul în vederea înmatriculării în alt stat;

vehiculul a fost furat;

proprietarul vrea să transfere dreptul de proprietate a vehiculului către altă persoană;

radierea este cerută de persoana înscrisă ca proprietar în ultimul certificat de înmatriculare.

OUG 7/2026 mai stabilește că atunci când un contribuabil solicită, în cursul anului fiscal, radierea unui mijloc de transport, iar în anul următor solicită reînmatricularea acestuia, datorează impozitul pentru întregul an fiscal în care vehiculul se reînmatriculează.

Cum este scos din circulație un vehicul

Conform procedurii de radierea autovehiculelor se face după aceeași regulă de bază ca și până acum. În cazul în care dorește să scoată din circulație un autovehicul, proprietarul are obligația să depună declarația de radiere la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data radierii.

Astfel, odată ce procedura a fost finalizată, el nu va mai fi obligat să plătească impozitul aferent mijlocului de transport, începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii.

Conform noilor completări aduse Codului fiscal, proprietarii sunt obligați să achite toate datoriile către bugetului local al localității de domiciliu. Ei trebuie să facă acest lucru până la data radierii din circulație, la cerere, a vehiculelor.

De menționat că ordonanța mai prevede că, începând cu toamna viitoare, șoferii se vor alege cu permisul suspendat dacă nu-și plătesc amenzile rutiere. De asemenea, actul normativ condiționează tranzacțiile de autovehicule sau imobile, de lipsa datoriilor la bugetul local, atât ale vânzătorului, cât și ale cumpărătorului.