Imaginile surprinse pe plaja din Cabo San Lucas arată un pește cu un corp lung și argintiu, asemănător unei panglici. Pe partea superioară are o înotătoare roșu aprins care îi traversează corpul.

O turistă a descris întâlnirea drept „un moment absolut magic”, într-un videoclip publicat pe YouTube de contul We Love Animals . Mai mult, cele două femei au reușit chiar să ajute una dintre creaturi să se întoarcă în apă. Deși aspectul lor neobișnuit a inspirat de-a lungul timpului povești despre monștri marini, peștii-panglică nu reprezintă niciun pericol pentru oameni. Ei se hrănesc cu plancton și organisme minuscule și nu au dinți adevărați.

De ce este peștele-panglică considerat un semn al cutremurelor

Apariția peștilor-panglică la suprafață a dat naștere, de-a lungul timpului, multor legende. Mai multe exemplare au fost găsite eșuate pe plajele din Cabo San Lucas și din alte zone ale peninsulei Baja California.

În Taiwan, această specie este cunoscută sub numele de „peștele seism” sau „peștele apocalipsei”, deoarece au observat de-a lungul anilor o coincidență între apariția sa și producerea unor cutremure în largul mării.

Chiar și așa, oamenii de știință spun că nu există, până în prezent, dovezi clare care să confirme o legătură reală între aceste creaturi din adâncuri și activitatea seismică.