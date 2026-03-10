Turcia își ia măsuri de protecție în fața atacurilor cu rachete lansate de asupra teritoriului său. Un sistem de a fost desfășurat pentru a face față noilor provocări.

Turcia își ia măsuri de precauție

Un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfăşurat în centrul Turciei, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spaţiul aerian turcesc, informează AFP şi Reuters. Anunțul a fost făcut de MInisterul Apărării de la Ankara. Potrivit sursei citate Turcia va continua să evalueze evoluţiile regionale şi să coopereze cu aliaţii .

„Pe lângă măsurile pe care le luăm la nivel naţional, măsurile de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO au fost sporite. În acest cadru, un sistem Patriot este desfăşurat în Malatya (o provincie din estul Anatoliei – n.r.) pentru a contribui la apărarea spaţiului nostru aerian”, a anunţat Ministerul Apărării într-un comunicat.

În provincia Malatya se află baza aeriană americană de la Kurecik, care adăposteşte un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansările de rachete iraniene. Noua desfășurare de forțe are loc în contextul

Desfăşurarea are loc pe fondul unor relatări conform cărora Washingtonul analizează redistribuirea activelor sale militare, inclusiv a sistemelor Patriot, staţionate în prezent în Coreea de Sud.

Apărarea turcă se bazeză pe NATO

Turcia este un lider emergent în industria globală de apărare, care deţine a doua cea mai mare armată a NATO. Țara nu are propriul sistem de apărare aeriană complet dezvoltat. Drept urmare, pentru apărarea spațiului său aerian se bazeză pe sistemele Alianței Nord-Atlantice staționate în estul Mării Mediterane. De altfel, apărarea NATO a distrus ambele rachete iraniene lansate asupra teritoriului turc. .

În prezent, pe teritoriul Turciei există un sistem Patriot, din Spania, desfăşurat în parte a apărării NATO.

Luni, NATO a anunțat că a distrus o a doua rachetă iraniană lansată asupra teritorului Turciei. Escaladarea acestui în Mediterana a determinat Washingtonul să-şi închidă consulatul general din Adana, situat în sudul ţării. SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să părăsească regiunea.

Pe lângă Kurecik, armata americană este staționată și la baza aeriană Incirlik, la 10 kilometri de Adana. Aici sunt adăpostite mai multe focoase nucleare. Prezenţa bazelor Incirlik şi Kurecik reprezintă o problemă sensibilă, dat fiind că Iranul și-a amenințat vecinii cu atacuri asupra bazelor militare de pe teritoriul acestora.