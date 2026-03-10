B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Turcia își ia măsuri de protecție împotriva atacurilor iraniene

Război în Orientul Mijlociu. Turcia își ia măsuri de protecție împotriva atacurilor iraniene

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 11:13
Război în Orientul Mijlociu. Turcia își ia măsuri de protecție împotriva atacurilor iraniene
Foto simbol: Hepta.ro / DPA Images / Christophe Gateau
Cuprins
  1. Turcia își ia măsuri de precauție
  2. Apărarea turcă se bazeză pe NATO

Turcia își ia măsuri de protecție în fața atacurilor cu rachete lansate de Iran asupra teritoriului său. Un sistem de apărare antiaeriană de tip Patriot a fost desfășurat pentru a face față noilor provocări.

Turcia își ia măsuri de precauție

Un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfăşurat în centrul Turciei, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spaţiul aerian turcesc, informează AFP şi Reuters. Anunțul a fost făcut de MInisterul Apărării de la Ankara. Potrivit sursei citate Turcia va continua să evalueze evoluţiile regionale şi să coopereze cu aliaţii NATO.

„Pe lângă măsurile pe care le luăm la nivel naţional, măsurile de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO au fost sporite. În acest cadru, un sistem Patriot este desfăşurat în Malatya (o provincie din estul Anatoliei – n.r.) pentru a contribui la apărarea spaţiului nostru aerian”, a anunţat Ministerul Apărării  într-un comunicat.

În provincia Malatya se află baza aeriană americană de la Kurecik, care adăposteşte un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansările de rachete iraniene. Noua desfășurare de forțe are loc în contextul

Desfăşurarea are loc pe fondul unor relatări conform cărora Washingtonul analizează redistribuirea activelor sale militare, inclusiv a sistemelor Patriot, staţionate în prezent în Coreea de Sud.

Apărarea turcă se bazeză pe NATO

Turcia este un lider emergent în industria globală de apărare, care deţine a doua cea mai mare armată a NATO. Țara nu are propriul sistem de apărare aeriană complet dezvoltat. Drept urmare, pentru apărarea spațiului său aerian se bazeză pe sistemele Alianței Nord-Atlantice staționate în estul Mării Mediterane. De altfel, apărarea NATO a distrus ambele rachete iraniene lansate asupra teritoriului turc. .

În prezent, pe teritoriul Turciei există un sistem Patriot, din Spania, desfăşurat în parte a apărării NATO.

Luni, NATO a anunțat că a distrus o a doua rachetă iraniană lansată asupra teritorului Turciei. Escaladarea acestui război în Mediterana a determinat Washingtonul să-şi închidă consulatul general din Adana, situat în sudul ţării. SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să părăsească regiunea.

Pe lângă Kurecik, armata americană este staționată și la baza aeriană Incirlik, la 10 kilometri de Adana. Aici sunt adăpostite mai multe focoase nucleare. Prezenţa bazelor Incirlik şi Kurecik reprezintă o problemă sensibilă, dat fiind că Iranul și-a amenințat vecinii cu atacuri asupra bazelor militare de pe teritoriul acestora.

Tags:
Citește și...
Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii
Externe
Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii
Apariție misterioasă pe o plajă din Mexic. Doi „pești ai apocalipsei” au fost descoperiți de turiști la Cabo San Lucas (VIDEO)
Externe
Apariție misterioasă pe o plajă din Mexic. Doi „pești ai apocalipsei” au fost descoperiți de turiști la Cabo San Lucas (VIDEO)
Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac
Externe
Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac
Ce mâncau europenii în Epoca de Piatră. Analiza care schimbă tot: Ce au descoperit cercetătorii în vasele vechi
Externe
Ce mâncau europenii în Epoca de Piatră. Analiza care schimbă tot: Ce au descoperit cercetătorii în vasele vechi
Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
Externe
Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
„Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
Externe
„Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
Externe
Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut
Externe
Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut
Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”
Externe
Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”
SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran
Externe
SUA reiau operațiunile militare în Irak împotriva milițiilor susținute de Iran
Ultima oră
11:44 - Primul lucru în caz de explozie nucleară. Mic ghid complet de supraviețuire
11:41 - Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii
11:25 - Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
11:11 - Apariție misterioasă pe o plajă din Mexic. Doi „pești ai apocalipsei” au fost descoperiți de turiști la Cabo San Lucas (VIDEO)
11:05 - Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
10:59 - Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac
10:57 - Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
10:49 - Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
10:28 - Veniturile din chirii, vizate de noi reguli fiscale. Cum se schimbă taxele în 2026
10:27 - Ce mâncau europenii în Epoca de Piatră. Analiza care schimbă tot: Ce au descoperit cercetătorii în vasele vechi