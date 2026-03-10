B1 Inregistrari!
Decizie controversată în Marea Britanie. Rețelele sociale NU vor fi interzise copiilor sub 16 an

10 mart. 2026
Decizie controversată în Marea Britanie. Rețelele sociale NU vor fi interzise copiilor sub 16 an
Cuprins
  1. De ce a stârnit decizia atât de multe critici
  2. Ce măsuri alternative propune guvernul britanic

Parlamentul britanic a respins propunerea de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Inițiativa era inspirată din modelul adoptat recent în Australia. În schimb, legislatorii au ales o abordare mai flexibilă. Guvernul va putea restricționa accesul minorilor la anumite platforme sau funcții considerate nocive, potrivit BBC.

De ce a stârnit decizia atât de multe critici

Hotărârea legislatorilor britanici a provocat reacții puternice din partea unor părinți, politicieni și organizații pentru protecția copiilor. Printre cei mai vocali critici se numără tatăl adolescentei Molly Russell. Aceasta s-a sinucis la 14 ani după ce a fost expusă la conținut dăunător online. De asemenea, fostul ministru conservator al educației, Lord Nash, a descris votul drept „profund dezamăgitor”.

Susținători ai unei interdicții, printre care actorul Hugh Grant și membri ai Camerei Lorzilor, au invocat modelul adoptat de Australia la sfârșitul anului trecut. Atunci, platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat au fost interzise copiilor.

De cealaltă parte, organizații precum NSPCC avertizează că o astfel de măsură ar putea împinge tinerii spre zone mai obscure ale internetului. Guvernul britanic a respins amendamentul propus la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlile. În Camera Comunelor, ministrul educației, Olivia Bailey, a spus că mulți părinți cer o interdicție totală a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani. Totuși, autoritățile preferă restricții mai flexibile și aplicarea mai strictă a legilor existente.

Ce măsuri alternative propune guvernul britanic

Autoritățile britanice analizează mai multe măsuri pentru a limita impactul rețelelor sociale asupra copiilor. O consultare publică va evalua dacă platformele ar trebui să impună o vârstă minimă obligatorie. De asemenea, va analiza dacă funcțiile considerate adictive, precum redarea automată a conținutului, ar trebui dezactivate.

Planul alternativ propus de ministrul educației, Olivia Bailey, îi oferă secretarului pentru știință, Liz Kendall, puterea de a restricționa sau chiar interzice accesul copiilor de anumite vârste la rețele sociale și chatboți. În plus, aceasta va putea limita funcțiile considerate dăunătoare.

Totodată, autoritățile ar putea restricționa utilizarea VPN-urilor de către minori și ar putea modifica vârsta consimțământului digital în Regatul Unit. În Parlament, propunerea unei interdicții totale a fost respinsă cu 307 voturi la 173, fiind preferată varianta mai flexibilă susținută de Bailey. Totuși, dezbaterea a rămas tensionată. Peste 100 de parlamentari laburiști s-au abținut, iar deputatul Sadik Al-Hassan a avertizat că părinții duc „o luptă zilnică” cu platforme create special pentru a-i face pe copii dependenți.

