B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici

Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici

Ana Beatrice
10 mart. 2026, 09:15
Un cimitir din Dolj, transformat peste noapte în groapă de gunoi. Descoperirea care i-a șocat pe localnici
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum a ajuns cimitirul să fie umplut cu deșeuri
  2. Cine răspunde pentru deșeurile din cimitir

Un cimitir dintr-o comună din județul Dolj a ajuns să fie sufocat de deșeuri. Printre morminte au apărut resturi tocate de plastic, metal și cauciuc. Deșeurile sunt împrăștiate chiar lângă cruci și pe alei, creând un peisaj greu de privit. Locul care ar trebui să fie unul de liniște și respect pentru cei plecați a ajuns într-o stare deplorabilă.

Cum a ajuns cimitirul să fie umplut cu deșeuri

Descoperirea a stârnit revoltă în rândul localnicilor, care au alertat imediat poliția și Garda de Mediu. Oamenii susțin că deșeurile ar fi fost aduse cu utilaje ale primăriei și îl indică drept responsabil pe primar. Potrivit acestora, după izbucnirea scandalului, edilul ar fi încercat, în toiul nopții, să strângă resturile din cimitir.

„Uitați-vă și dvs aici bureți, plastice au fost, eu vorbesc că era la nivel de 20 de cm. Punea o bătrână aici lumânare și luă tot cimitirul foc” , a spus un bărbat, notează stirileprotv.ro.

Sursă Foto: Captură Video – stirileprotv.ro

Imaginile au fost surprinse în cimitirul din Coșoveni, județul Dolj, unde localnicii au rămas șocați să vadă că aleile dintre morminte sunt acoperite cu deșeuri tocate. „Am venit să văd dezastrul. Am zis, nu, e ceva făcut cu inteligența artificială. Dar nu este așa”, a adăugat un locanic.

Martorii spun că utilaje ale primăriei, buldoexcavatorul și tractorul, ar fi fost folosite pentru a aduna resturile. „Nu înțeleg la ce s-a gândit domnul primar să arunce deșeurile tocmai aici, în cimitir, unde sunt îngropați părinții și bunicii noștri”, spun oamenii revoltați.

Cine răspunde pentru deșeurile din cimitir

În timp ce localnicii arată cu degetul spre autoritățile locale, însă primarul comunei Coșoveni respinge orice acuzație. Edilul susține că nu știe cine a adus deșeurile printre morminte și spune că a mobilizat angajații primăriei doar pentru a le strânge. „Am chemat băieții din primărie să le strângem de acolo”, a declarat el.

Întrebat cine ar fi pus resturile în cimitir, acesta a răspuns că nu poate spune cu exactitate: „Cârcotaşii spun că a pus viceprimarul, că am pus eu. Asta e, nici nu știu”.

Deși oamenii din comună susțin că deșeurile ar fi fost aduse chiar la ordinul lui, primarul neagă categoric. „Nu pot să dau așa ordine. Nu am dat și nici nu o să dau”, a mai precizat edilul.

Între timp, cazul a ajuns în atenția autorităților. Garda de Mediu și Poliția au deschis anchete pentru a stabili cum au ajuns resturile în cimitir. „Deșeurile trebuie să aibă un regim strict și, indiferent cât ar fi ele de tratate sau mărunțite, nu pot fi depozitate decât în spații autorizate”, a explicat directorul Gărzii de Mediu Dolj.

Tags:
Citește și...
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
Eveniment
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Eveniment
O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
Eveniment
Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Eveniment
Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Eveniment
Cine este femeia care a tras focuri de armă asupra casei Rihannei, în timp ce artista era cu cei trei copii în locuință
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Eveniment
Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
Eveniment
Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Eveniment
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Eveniment
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Eveniment
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Ultima oră
09:32 - Tinerii croați iau cu asalt centrele de recrutare. Soldații primesc o indemnizație de 1.100 de euro
09:22 - „Profetul Apocalipsei”, previziune alarmantă pentru august 2026. Ce catastrofă spune că ar avea loc
09:10 - Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
08:57 - Donald Trump s-a întreținut o oră la telefon cu Vladimir Putin: „Discuția a fost foarte bună”
08:47 - Cutremur foarte puternic în Italia. În ce zone s-a resimțit și ce magnitudine a avut
08:41 - O femeie de 65 de ani a investit peste 33.000 de dolari în proceduri estetice: „Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată pentru mine”
08:34 - Leon Dănăilă explică efectele rugăciunii asupra sănătății. Cum influențează credința sistemul imunitar: „Contribuie la o viață sănătoasă”
08:32 - Procedura de selecție pentru șefia marilor parchete. CSM începe interviurile cu procurorii selectați de Ministerul Justiției
08:27 - Cristela Georgescu, dezvăluiri despre presiunile asupra familiei sale: „Urmează să atacăm”
08:08 - Sora lui Kim Jong Un critică exercițiile militare SUA-Coreea de Sud și atacurile asupra Iranului: „Ar putea avea consecințe teribile”