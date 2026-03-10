Un cimitir dintr-o comună din județul Dolj a ajuns să fie sufocat de . Printre morminte au apărut resturi tocate de plastic, metal și cauciuc. Deșeurile sunt împrăștiate chiar lângă cruci și pe alei, creând un peisaj greu de privit. Locul care ar trebui să fie unul de liniște și respect pentru cei plecați a ajuns într-o stare deplorabilă.

Cum a ajuns cimitirul să fie umplut cu deșeuri

Descoperirea a stârnit revoltă în rândul localnicilor, care au alertat imediat poliția și Garda de Mediu. Oamenii susțin că deșeurile ar fi fost aduse cu utilaje ale primăriei și îl indică drept responsabil pe primar. Potrivit acestora, după izbucnirea scandalului, edilul ar fi încercat, în toiul nopții, să strângă resturile din cimitir.

„Uitați-vă și dvs aici bureți, plastice au fost, eu vorbesc că era la nivel de 20 de cm. Punea o bătrână aici lumânare și luă tot cimitirul foc” , a spus un bărbat, notează stirileprotv.ro.

Imaginile au fost surprinse în cimitirul din Coșoveni, județul Dolj, unde localnicii au rămas șocați să vadă că aleile dintre sunt acoperite cu deșeuri tocate. „Am venit să văd dezastrul. Am zis, nu, e ceva făcut cu inteligența artificială. Dar nu este așa”, a adăugat un locanic.

Martorii spun că utilaje ale primăriei, buldoexcavatorul și tractorul, ar fi fost folosite pentru a aduna resturile. „Nu înțeleg la ce s-a gândit domnul primar să arunce deșeurile tocmai aici, în cimitir, unde sunt îngropați părinții și bunicii noștri”, spun oamenii revoltați.

Cine răspunde pentru deșeurile din cimitir

În timp ce localnicii arată cu degetul spre autoritățile locale, însă primarul comunei Coșoveni respinge orice acuzație. Edilul susține că nu știe cine a adus deșeurile printre morminte și spune că a mobilizat angajații primăriei doar pentru a le strânge. „Am chemat băieții din primărie să le strângem de acolo”, a declarat el.

Întrebat cine ar fi pus resturile în cimitir, acesta a răspuns că nu poate spune cu exactitate: „Cârcotaşii spun că a pus viceprimarul, că am pus eu. Asta e, nici nu știu”.

Deși oamenii din comună susțin că deșeurile ar fi fost aduse chiar la ordinul lui, primarul neagă categoric. „Nu pot să dau așa ordine. Nu am dat și nici nu o să dau”, a mai precizat edilul.

Între timp, cazul a ajuns în atenția autorităților. Garda de Mediu și Poliția au deschis anchete pentru a stabili cum au ajuns resturile în cimitir. „Deșeurile trebuie să aibă un regim strict și, indiferent cât ar fi ele de tratate sau mărunțite, nu pot fi depozitate decât în spații autorizate”, a explicat directorul .