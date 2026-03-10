Călin Georgescu a transmis un mesaj neobișnuit, marți, după ieșirea din sediul Poliției Buftea. Dacă până acum suveranistul acuza clasa politică de diverse lucruri, de această dată a vorbit despre nevoia unor acțiuni concrete pentru protejarea mediului și refacerea fondului forestier din România.

Acesta a spus că nu mai este momentul doar pentru declarații sau promisiuni, ci pentru implicare directă în protejarea naturii și în refacerea patrimoniului natural al țării.

„Până acum s-au manifestat cuvintele credinței, însă a venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Pentru că de 35 de ani ne-au răstignit pădurile, credința și adevărul în societate”, a spus Georgescu.

De ce propune Georgescu o zi dedicată plantării arborilor

Călin Georgescu a anunțat organizarea unei inițiative civice pentru sâmbătă, 14 martie, zi în care românii sunt încurajați să planteze în diferite zone ale țării.

Acesta a explicat că orice spațiu disponibil poate deveni locul unei mici acțiuni de împădurire, fie că este vorba despre curți personale, terenuri din jurul școlilor sau zone din apropierea drumurilor.

„Să sădim pomi fructiferi din sămânță românească, oriunde se poate: în curtea proprie, la școală, la biserică, la margine de drum, la râu, sau în livada unei mănăstiri. Când sădești un pom, dai viață țării și dai credință lui Dumnezeu.”, a spus Georgescu, potrivit .

Unde va participa Călin Georgescu la acțiunea de împădurire

Georgescu a anunțat că va fi prezent personal sâmbătă, la ora 12:00, la Sfânta Mănăstire Căldărășani, unde se va desfășura o acțiune de refacere a livezii mănăstirii.

El i-a invitat pe toți cei interesați să participe la această inițiativă: „Vă chem unii cu alții într-o lucrare, și noi toți cu Dumnezeu. Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri.”