Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii

Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii

Ana Maria
10 mart. 2026, 11:41
Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Florent Rols
Cuprins
  1. Statul recomandă stocuri de produse. Ce fonduri alocă guvernul suedez pentru pregătirea civilă
  2. De ce își intensifică Suedia pregătirile pentru o eventuală criză
  3. Statul recomandă stocuri de produse. Ce recomandări au primit deja cetățenii suedezi
  4. Cum vor fi distribuite fondurile către autoritățile locale
  5. Statul recomandă stocuri de produse. De ce li se recomandă suedezilor să păstreze și bani cash

Autoritățile din Suedia intensifică măsurile de pregătire pentru situații de urgență și îi îndeamnă pe cetățeni să își facă stocuri de produse esențiale. Printre acestea se numără combustibil, alimente sau generatoare electrice, măsuri considerate necesare în contextul tensiunilor internaționale tot mai mari.

Guvernul de la Stockholm a anunțat un pachet de finanțare de 1,4 miliarde de coroane suedeze destinat consolidării apărării civile și creșterii capacității de reacție în cazul unor crize majore, potrivit Novinite.

Statul recomandă stocuri de produse. Ce fonduri alocă guvernul suedez pentru pregătirea civilă

Ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, a anunțat luni că banii vor fi direcționați către autoritățile locale pentru a întări infrastructura de protecție civilă.

Fondurile vor fi împărțite astfel:

  • aproximativ o treime pentru achiziția de echipamente, inclusiv generatoare electrice

  • o altă treime pentru crearea unor rezerve locale de produse esențiale

  • restul pentru infrastructură de securitate, inclusiv locații sigure unde liderii locali pot coordona intervențiile în situații de criză

Programul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care statul dorește să se asigure că instituțiile și comunitățile pot funcționa chiar și în condiții extreme.

De ce își intensifică Suedia pregătirile pentru o eventuală criză

Inițiativa vine pe fondul preocupărilor crescute legate de securitatea regională, mai ales după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Autoritățile suedeze spun că pregătirea populației este esențială pentru a face față unor situații precum întreruperi de curent, probleme în aprovizionare sau chiar scenarii de conflict.

Statul recomandă stocuri de produse. Ce recomandări au primit deja cetățenii suedezi

Măsurile anunțate acum continuă un program mai amplu de pregătire civilă.

În 2024, toate gospodăriile din Suedia au primit o broșură oficială care explica:

  • câte rezerve de apă potabilă ar trebui să aibă fiecare familie

  • cum pot primi informații în cazul unei pene majore de curent

  • ce măsuri trebuie luate în situații de urgență

Ministrul Carl-Oskar Bohlin a subliniat că statul are responsabilitatea de a planifica reacția la crize, dar și de a informa populația despre modul în care se poate proteja.

Cum vor fi distribuite fondurile către autoritățile locale

Agenția pentru Apărare Civilă din Suedia va supraveghea procesul de achiziție a proviziilor și distribuirea banilor către municipalități.

Din pachetul total, aproape 500 de milioane de coroane vor merge către 100 de municipalități prioritare, considerate strategice. Lista acestora nu a fost făcută publică.

Scopul programului este ca serviciile esențiale să funcționeze chiar și în condiții de alertă ridicată sau război, prin stocuri de alimente, combustibil și generatoare electrice de mare capacitate.

Statul recomandă stocuri de produse. De ce li se recomandă suedezilor să păstreze și bani cash

Pe lângă stocurile de produse, autoritățile suedeze încurajează populația să aibă și bani în numerar.

Potrivit băncii centrale a Suediei, fiecare adult ar trebui să păstreze aproximativ 1.000 de coroane suedeze în numerar, suficient pentru a acoperi cheltuielile de bază timp de aproximativ o săptămână.

Recomandarea vine în contextul în care sistemele de plată digitale ar putea fi afectate în cazul unor crize majore.

