Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului

Mai multe mari companii aeriene au început să crească prețul biletelor de avion după ce costul kerosenului s-a dublat, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Printre primele companii care au anunțat oficial scumpiri se numără Scandinavian Airlines (SAS), Qantas și Air New Zealand.

La ce prețuri a ajuns kerosenul

Scumpirile au apărut după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețului petrolului. Potrivit companiilor aeriene, prețul combustibilului pentru avioane a crescut de la aproximativ 85–90 de dolari pe baril la 150–200 de dolari pe baril, practic dublându-se în doar câteva zile.

Combustibilul reprezintă a doua cea mai mare cheltuială pentru companiile aeriene, după salarii, fiind responsabil pentru aproximativ 20–25% din costurile totale de operare. Din acest motiv, majorarea rapidă a prețului kerosenului pune presiune pe transportatori și duce inevitabil la creșterea prețurilor biletelor.

Reprezentanții companiei Scandinavian Airlines ( au explicat că majorarea tarifelor este necesară pentru a face față creșterii costurilor combustibilului.

„Deși încercăm întotdeauna să absorbim fluctuațiile de costuri acolo unde este posibil, creșterile de această amploare ne obligă să luăm măsuri pentru a menține operațiunile stabile și fiabile.”, a declarat un reprezentant al companiei aeriene, citat de Hotnews.

Primele companii aeriene care au scumpit biletele

De exemplu, Air New Zealand a anunțat majorarea tarifelor pentru zborurile dus-întors la clasa economy cu aproximativ 5 euro pentru rutele interne, 10 euro pentru cele internaționale scurte și până la 50 de euro pentru zborurile lungi.

Și Hong Kong Airlines a anunțat că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35,2% începând de joi, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe zborurile între Hong Kong și Maldive, Bangladesh și Nepal, unde tarifele vor crește de la 31 de euro la 42 de euro.

Cathay Pacific a transmis și ea că își revizuiește suprataxele pentru combustibil lunar, iar Vietnam Airlines a solicitat autorităților să elimine taxa de mediu pe combustibilul pentru avioane, pentru a-și menține operațiunile.

Guvernul vietnamez a declarat că costurile de operare ale companiilor aeriene vietnameze au urcat cu 60% până la 70% din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane, iar furnizorii de combustibil se confruntă cu dificultăți în satisfacerea cererii .