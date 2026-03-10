B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere

Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 09:10
Studiu: Bebelușii pot fi expuși la mult mai multe „substanțe chimice eterne” încă dinainte de naștere
Cuprins
  1. Ce sunt „substanțele chimice eterne”
  2. Analiza sângelui din cordonul ombilical
  3. Rezultate care schimbă perspectiva asupra expunerii
  4. Posibile riscuri pentru sănătate
  5. Cercetările vor continua

Un nou studiu realizat de cercetători din Statele Unite și Canada arată că bebelușii ar putea fi expuși, încă din perioada intrauterină, la un număr mult mai mare de substanțe chimice din categoria PFAS decât se credea până acum. Compusii au fost detectați în probe de sânge din cordonul ombilical, sugerând o expunere prenatală extinsă.

Ce sunt „substanțele chimice eterne”

PFAS, sau substanțele per- și polifluoroalchilate, sunt adesea numite „substanțe chimice eterne” deoarece se descompun extrem de lent în mediul înconjurător. Din acest motiv, ele pot rămâne pentru perioade foarte lungi atât în natură, cât și în organismul uman, scrie Adevărul.

Aceste substanțe au fost utilizate pe scară largă în ultimele decenii în diverse procese industriale și în numeroase produse de consum. Ele pot fi găsite, de exemplu, în ambalaje alimentare, în materiale textile folosite pentru mobilier sau în alte produse rezistente la apă și pete.

Analiza sângelui din cordonul ombilical

Pentru a evalua expunerea prenatală la PFAS, cercetătorii au analizat probe de sânge din cordonul ombilical ale unor nou-născuți. Acest tip de probă este considerat un indicator important al substanțelor la care este expus fătul înainte de naștere.

Studiul a inclus 120 de probe colectate între anii 2003 și 2006. Cercetătorii au utilizat o metodă modernă de scanare chimică, capabilă să detecteze un număr mult mai mare de compuși PFAS și de substanțe cu structură similară decât tehnicile utilizate în cercetările anterioare.

Prin această metodă, oamenii de știință au identificat 42 de substanțe PFAS în probele analizate, comparativ cu doar opt detectate prin metoda utilizată anterior. Doar patru dintre aceste substanțe au fost identificate prin ambele tehnici.

Rezultate care schimbă perspectiva asupra expunerii

Analiza a pornit de la o observație din studii anterioare, potrivit căreia placenta asociată cu primul copil al unei mame ar putea conține niveluri mai ridicate de PFAS decât în cazul copiilor născuți ulterior. Primele rezultate ale cercetării au confirmat această diferență.

Totuși, după aplicarea metodei mai complexe de analiză chimică, diferența dintre primul copil și cei născuți ulterior nu a mai fost observată. Autorii studiului spun că acest lucru sugerează că modul în care sunt măsurate substanțele chimice poate influența semnificativ concluziile privind expunerea prenatală.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele indică faptul că expunerea la PFAS în perioada sarcinii este probabil mai răspândită și mai complexă decât se estima anterior.

Posibile riscuri pentru sănătate

Studiul nu a analizat direct efectele acestor substanțe asupra sănătății copiilor. Cu toate acestea, cercetări anterioare au asociat expunerea la PFAS cu mai multe probleme medicale, inclusiv reducerea funcției renale și un risc crescut de cancer.

Alte studii au sugerat, de asemenea, o legătură între nivelurile de PFAS din sângele mamelor și anumite diferențe în dezvoltarea creierului copiilor sau o creștere fetală mai redusă.

Cercetătorii subliniază că unele dintre substanțele PFAS identificate nu au fost încă studiate suficient sau chiar complet identificate, ceea ce face dificilă evaluarea exactă a riscurilor.

Cercetările vor continua

Autorii studiului spun că intenționează să extindă utilizarea metodei de analiză pentru a obține o imagine mai clară asupra nivelului real al expunerii la PFAS și pentru a înțelege mai bine modul în care aceste substanțe ar putea influența sănătatea pe termen lung.

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai și de la alte instituții din Statele Unite și Canada și a fost publicată în revista științifică Environmental Science & Technology.

