Acasa » Sport » Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)

Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)

Adrian A
10 mart. 2026, 11:05
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Cuprins
  1. Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești
  2. Ce s-a întâmplat la meciul dintre Petrolul și Rapid

Incidentele de la meciul dintre Rapid București și Petrolul Ploiești nu au rămas fără urmări. Poliția Capitalei și jandarmii au efectuat 9 percheziții la suporterii Petrolului. Mai mulți ultrași au fost ridicați și duși la audieri.

Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești

Astăzi, de dimineaţă, jandarmii și polițiștii au năvălit peste superterii echipei Petrolul Ploiești care au făcut scandal la meciul pe care echipa lor favorită l-a disputat cu Rapid București.

Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, fapte de care sunt acuzați suporterii echipei de fotbal FC Petrolul Ploiești.

Printre scandalagii ridicați este și  liderul de galerie Dinu Bogdan-Mihai zis “Sponsorul”.

„În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiții sportive desfășurate în municipiul București, polițiștii și jandarmii au desfășurat un complex de activități operative și de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziție domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum și la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiții sportive.

Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.

În urma activităților desfășurate astăzi, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare administrării materialului probator.”, arată un comunicat al Poliției.

Ce s-a întâmplat la meciul dintre Petrolul și Rapid

Meciul dintre Rapid București și Petrolul Ploiești s-a desfășurat pe stadionul Giulești pe 6 februarie.

Iar scandalul a început în minutul 20 al primeri reprize, când mai mulți fani petroliști au început să își împartă pumni. Jandarmii au intervenit imediat și i-au împins pe ultrași spre partea de sus a peluzei.

În intervenția lor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene, reușind să facă ordine. Însă doar pentru moment.

Chiar dacă i-au liniștit pe fanii veniți de la Ploiești, jandarmii au rămas în partea de jos a peluzei inclusiv pe durata pauzei. În ultimele momente ale primei reprize, fanii Petrolului și-au afișat scenografia. Protagonist a fost un personaj scheletic din filmele de groază, însoțit de mesajul „Terror”.

Ultrașii rapidiști situați la tribuna a doua au răspuns cu un banner cu mesajul „Asta e scenografie de mâna a 2-a?”.

În startul reprizei secunde, fanii Petrolului au început să arunce cu torțe către teren, dar și spre tribuna a doua. Aproximativ 100 din cei 500 au fost evacuați.

