Cătălin Drulă, despre bugetul țării: Pur și simplu, vor guverna în 2024 la modul „după noi, potopul”. În 2025, cel mai probabil mergem pe modelul Greciei (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a comentat subiectul referitor la care va fi votat înainte de Crăciun. Drulă este de părere că în 2024 actuala coaliție „va guverna la modul ’după noi, potopul’”.

“Acum un an era tot așa. În prima jumătate a lui decembrie discutam de bugetul pe 2023, bugetul acela faimos despre care domnul Ciucă spunea că e un buget corect și despre care noi, opoziția, atunci spuneam că e un buget mincinos. S-a dovedit că am avut noi dreptate și că acel deficit de 70 de miliarde pe care era construit a fost aruncat în aer și, probabil, vom merge undeva către 110 miliarde de lei, o sumă enormă că e echivalentă cu bugetul pensiilor din România, pe un an, care va fi împrumutată.

Deci dacă e deficit, înseamnă că ne împrumutăm, ca să compensăm ce nu încasăm. Un buget care duce mai departe această tradiție a minciunii și, practic, a guvernării prin arbitrariu. E un buget care, cu toate aceste așa zise creșteri, e mai puțin acoperit decât cel de anul trecut.

N-am apucat să îl vedem în întregime, dar o să-l analizăm și tehnic, dar eu știu destul de bine capitolele bugetare, structura mare a bugetului României, din ce am văzut până acum, în spațiul public, din ceea ce vor să facă, pur și simplu vor guverna în 2024 la modul ‘după noi, potopul. Și dacă n-avem bani de toate astea, ce, îi împrumutăm’. Evident că tot împrumutând, tot împrumutând, la un moment dat, se saturează și cei care sunt creditorii României și încep să îți crească dobânzile, că te simt că ești din ce în ce mai vulnerabil. Speranța lor este că în momentul ăsta de crah economic, de faliment, de ajuns la discuții cu FMI-ul și programe dure de ajustare, se întâmplă după 2025 încolo. Mai speră încă un lucru, că vor plăti toate aceste sume crescute prin inflație. Una e dacă crești un anumit venit, cum spun ei ’creștem creștem’, dar în același timp, inflația e echivalentă. Păi, dacă inflația e echivalentă și mai ales inflația la mâncare, înseamnă că pierzi mai mult decât ai avut. Ba, mai mult, erodează și economiile celor care au fost buni cetățeni și și-au pus bani deoparte”.

Vom avea acord cu FMI-ul, în 2024?

Cătălin Drulă a fost întrebat dacă anul viitor ne putem aștepta la un acord cu FMI-ul.

“În 2025, cel mai probabil mergem pe modelul Greciei, deci, practic, o guvernare care ar fi trebuit să ducă, și aici e și procedura de deficit excesiv la nivel european. Aveam o necesitate a scăderii acestui deficit de la 2021, la 2022, 2023, 2024. Noi mergem exact în direcția opusă, cu viteză maximă, pentru că singurul lucru care îi preocupă este să câștige alegerile de la anul și după aia ’după noi, potopul’. Vor vedea ce or face. Nu mai sunt alegeri 4 ani. Eu sper să nu mai guverneze ei și să putem repara”.