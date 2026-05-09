Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)

Adrian Teampău
09 mai 2026, 23:12
Inter Milano sărbătorind câștigarea Campionatului Italiei 2025 - 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / IPA/ABACA
  1. Inter Milano învinge pe Lazio Roma pe Olimpico
  2. Meciul se va repeta în finala Cupei Italiei

Inter Milano a făcut spectacol pe stadionul Olimpico din Roma, câștigând cu 3-0 meciul de fotbal cu Lazio, în cadrul etapei 36 din Serie A. Cele două echipe urmează să se întâlnească și în finala Cupei Italiei. 

Inter Milano învinge pe Lazio Roma pe Olimpico

Echipa milaneză, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 36-a din Serie A. Inter Milano care este campioană, deja, şi-a respectat blazonul la Roma și a ieșit victorioasă de pe teren. Inter a dominat jocul și a impus ritmul adversarilor, încă din primele minute.

Milanezii au deschis scorul încă din minutul 6, prin Lautaro Martinez. Ulterior, același Lautaro a pasat decisiv pentru Petar Sucic, care a majorat diferenţa, în favoarea oaspeţilor, în minutul 39.

În partea secundă jocului, Lazio Roma a rămas cu un om mai puțin pe teren, după eliminarea lui Romagnoli, din minutul 59. Acest a primit, inițial, un cartonaș galben, care a fost schimbat în Roșu, de VAR. Motivul a fost o intervenţie dură. În aceste condiții, Henrikh Mkhitaryan a închis tabela în minutul 76.

Astfel, Lazio – Inter s-a terminat 0-3, iar jucătorii lui Cristian Chivu au ajuns la 27 de victorii şi 85 de puncte în Serie A. Lazio este pe 8, cu 51 de puncte.

Meciul se va repeta în finala Cupei Italiei

Inter Milano a cucerit deja titlul în Italia, după victoria obținută duminica trecută, 2-0 cu Parma. A fost primul Scudetto câștigat de Cristi Chivu în cariera sa de antrenor. El are șansa, acum, să obțină eventul, dat fiind că echipa s-a calificat și în finla Cupei Italiei. Inter vor întâlni, în acest meci, tot pe Lazio Roma. Jocul se va disputa peste câteva zile, pe 13 mai.

La finalul jocului, Cristian Chivu și-a lăudat jucătorii pentru evoluția de pe Olimpico. El a explicat cum a gândit rotația jucătorilor, în contextul în care echipa va juca peste 4 zile, finala Cupei Italiei.

„Cred că am demonstrat pe parcursul acestui sezon, reușim să facem anumite lucruri, probabil le-am făcut mai puțin bine în unele meciuri. Eu sunt fericit pentru că avem de muncă și se poate și mai bine”,  a spus tehnicianul român la conferința de presă.

