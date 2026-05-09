Universitatea Cluj, victorie cu Rapid București

Universitatea Cluj a învins-o pe cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului. Astfel, după acest rezultat, Șepcile Roșii se mențin în lupta pentru titlul de campioană fiind la un singur punct distanță de liderul Universitatea Craiova. Foarte posibil, titlul s-ar putea decide în meciul direct din penultima etapă a sezonului.

Unicul gol al partidei de pe Cluj Arena, cu Rapid, a fost înscris de Dorin Codrea în minutul 17, cu o lovitură de cap. El a trimis mingea în poartă la cornerul executat de Issouf Macalou. Clujenii au mai avut o ocazie de a-și dubla avantajul de pe tabelă prin Virgiliu Postolachi. Acesta a ratat, în minutul 30, după ce a ajuns faţă în faţă cu portarul Marian Aioani.

Rapid a jucat mai bine după pauză, în repriza secundă, şi a avut două ocazii prin fundaşul Robert Sălceanu în minutele 63 și 66. De fiecare dată acesta nu a nimerit ținta, trimițând mingea peste poartă.

Clujenii au reuşit să marcheze şi al doilea gol, în min. 89, prin Jug Stanojev, dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video. Observatorii VAR au sesizat un henţ comis înainte de Oucasse Mendy. Rapid a mai avut o şansă de egalare în final, dar mingea trimisă cu capul de Lars Kramer (90+6) a fost respinsă în corner.

Un duel de tradiție în fotbalul românesc

Duelul dintre Universitatea Cluj şi Rapid este unul dintre cele mai vechi din istoria actualului campionat. Prima confruntare directă dintre cele două echipe a avut loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.

În total, cele două echipe s-au întâlnit în cea mai importantă competiție internă de fotbal de 104 ori. De 43 ori au câştigat ardelenii, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Clujenii sunt la cea de-a şasea victorie din play-off, patru dintre reușite având loc pe teren propriu. Rapid București a obţinut un singur punct în ultimele şase etape.

În meciurile directe din sezonul regulat, Universitatea a remizat cu Rapid, 0-0, la Cluj-Napoca. Ardelenii au câștigat cu 2-0 la Bucureşti, după care s-au impus în Giuleşti cu 2-1 şi în play-off.

Caseta tehnică a meciului Universitatea Cluj – Rapid

Meciul dintre Universitatea Cluj și Rapid București s-a jucat în etapa a opta a play-off-ului Superligii de fotbal, pe Cluj Arena. Clujenii s-au impus cu scorul 1-0, gol marcat de Codrea în minutul 17. Trebuie spus că jocul a fost întrerupt în primul minut până în minutul 6, din cauza rolelor de hârtie aruncate de suporterii gazdelor pe teren.

U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Miguel Silva – D. Codrea (Drammeh 67), Bic (Chipciu 86) – Macalou (O. Mendy 60), Nistor (G. Simion 67), Stanojev – Postolachi (Lukic 60). Antrenor: Cristiano Bergodi

Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Sălceanu – Moruţan, K. Keita, T. Christensen, Hazrollaj (Borza 46) – Burmaz (Grameni 46), D. Paraschiv (Koljic 70). Antrenor: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Lukic 90+4 / Moruţan 40, Kramer 88

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); Arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila); Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) – CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) – LPF