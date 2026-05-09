Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului. Astfel, după acest rezultat, Șepcile Roșii se mențin în lupta pentru titlul de campioană fiind la un singur punct distanță de liderul Universitatea Craiova. Foarte posibil, titlul s-ar putea decide în meciul direct din penultima etapă a sezonului.
Unicul gol al partidei de pe Cluj Arena, cu Rapid, a fost înscris de Dorin Codrea în minutul 17, cu o lovitură de cap. El a trimis mingea în poartă la cornerul executat de Issouf Macalou. Clujenii au mai avut o ocazie de a-și dubla avantajul de pe tabelă prin Virgiliu Postolachi. Acesta a ratat, în minutul 30, după ce a ajuns faţă în faţă cu portarul Marian Aioani.
Rapid a jucat mai bine după pauză, în repriza secundă, şi a avut două ocazii prin fundaşul Robert Sălceanu în minutele 63 și 66. De fiecare dată acesta nu a nimerit ținta, trimițând mingea peste poartă.
Clujenii au reuşit să marcheze şi al doilea gol, în min. 89, prin Jug Stanojev, dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video. Observatorii VAR au sesizat un henţ comis înainte de Oucasse Mendy. Rapid a mai avut o şansă de egalare în final, dar mingea trimisă cu capul de Lars Kramer (90+6) a fost respinsă în corner.
Duelul dintre Universitatea Cluj şi Rapid este unul dintre cele mai vechi din istoria actualului campionat. Prima confruntare directă dintre cele două echipe a avut loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.
În total, cele două echipe s-au întâlnit în cea mai importantă competiție internă de fotbal de 104 ori. De 43 ori au câştigat ardelenii, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.
Clujenii sunt la cea de-a şasea victorie din play-off, patru dintre reușite având loc pe teren propriu. Rapid București a obţinut un singur punct în ultimele şase etape.
În meciurile directe din sezonul regulat, Universitatea a remizat cu Rapid, 0-0, la Cluj-Napoca. Ardelenii au câștigat cu 2-0 la Bucureşti, după care s-au impus în Giuleşti cu 2-1 şi în play-off.
Meciul dintre Universitatea Cluj și Rapid București s-a jucat în etapa a opta a play-off-ului Superligii de fotbal, pe Cluj Arena. Clujenii s-au impus cu scorul 1-0, gol marcat de Codrea în minutul 17. Trebuie spus că jocul a fost întrerupt în primul minut până în minutul 6, din cauza rolelor de hârtie aruncate de suporterii gazdelor pe teren.
U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Miguel Silva – D. Codrea (Drammeh 67), Bic (Chipciu 86) – Macalou (O. Mendy 60), Nistor (G. Simion 67), Stanojev – Postolachi (Lukic 60). Antrenor: Cristiano Bergodi
Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Sălceanu – Moruţan, K. Keita, T. Christensen, Hazrollaj (Borza 46) – Burmaz (Grameni 46), D. Paraschiv (Koljic 70). Antrenor: Costel Gâlcă
Cartonaşe galbene: Lukic 90+4 / Moruţan 40, Kramer 88
Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); Arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila); Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) – CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) – LPF