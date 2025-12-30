În urma ședinței de marți, Ilie Bolojan a prezentat un bilanț al activității Executivului în 2025, subliniind că, în urma celor două pachete de măsuri adoptate de Guvern, finanțele publice au fost ținute sub control. Potrivit premierului, deciziile Executivului au făcut posibile respectarea angajamentelor asumate și atingerea țintei de deficit.

Ce spune Ilie Bolojan despre eficiența primului pachet de măsuri adoptat de Guvern

Ilie Bolojan a vorbit despre contextul în care se afla România atunci când el a preluat funcția de premier, reiterând astfel ce a determinat Guvernul să adopte măsurile drastice, care au stârnit nemulțumirile românilor. Prim-ministrul a subliniat încă o dată importanța pe care au avut-o creșterea TVA-ului și tăierea unor cheltuieli bugetare. Prin aceste măsuri, România a reușit să demonstreze că își cheltuie atent banii și își dorește reducerea deficitului.

„Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem încrederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu. Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului.

Am reușit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea, în fața creditorilor noștri, în fața piețelor. Asta înseamnă că ne-am îmrpumut mai ieftin și deja, în această toamnă, achităm dobânzi mai mici față de cele pe care le achitam la începutul anului”, a arătat premierul.

Care sunt efectele celui de-al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern, potrivit lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan laudă eficiența celui de-al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern, prin care s-au remediat probleme vechi de funcționare ale structurilor statului. România a reușit să acceseze programul , pentru dotarea trupelor din sistemul de Apărare, a fost regândit modul de finanțare ale proiectelor din sănătate și nu în ultimul rând, s-au făcut demerusir pentru modificarea pensiilor și vârstei de pensionare a magistraților.

„Al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci și nedreptăți istorice pe care societatea românească le reclama de mulți ani. Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspect

În domeniul Apărării, ne-am respectat toate angajamentele internaționale legate de buget. Foarte important, am accesat programul SAFE care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar și deficite bugetare controlate pentru că acest credit se eșalonează pe mulți ani de zile.

Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „La finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele”

Ilie Bolojan apreciază că deciziile au ajutat România să își respecte angajamente luate la început de an în ceea ce privește cheltuieleli și deficitul.

„Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări, decât reguli fiscale. Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector.

Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit. Vom avea un deficit mai mic decât 8,4%, pe care ni l-am propus.

În ce condiții nu vor mai crește taxele în 2026

Ilie Bolojan a vorbit și despre traiectoria pe care Guvernul și-o propune pentru 2026. Premierul susține că, atâta timp cât taxele or fi colectate așa cum s-a stabilit în cursul anului curent, iar cheltuielile vor fi ținute sub control, nu vor fi necesare alte majorări. De asemenea, coaliția de guvernare își propune să continue reformele începute în 2025, accentul urmând să cadă pe administrația publică și centrală.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite. Anul acesta am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare și intrăm în anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor.

Tot pentru anul următor am obținut un acord politic în coaliția de guvernare, să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale. Avem nevoie de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și care să furnizeze servicii de calitate, la timp. Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice”, a spus premierul după şedinţa de Guvern.