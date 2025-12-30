Când vine vorba de vreme, înțelepciunea populară nu dă greș. De-a lungul timpului, români și-au creat propriile metode de a prezice vremea. Ei au învățat să citească semnele naturii cu o precizie pe care, uneori, nici nu o poate egala.

Ce făceau oamenii pentru a afla dacă anul va aduce ploi, secetă sau ierni grele

Țăranii români aveau nevoie să afle din timp cât de lungă va fi iarna și în ce perioadă vor veni ploile. Era esențial pentru ei să știe dacă anul va fi secetos sau dacă se pot bucura de recolte bogate.

De aceea, încă de la începutul anului, uneori chiar din , se pregăteau să afle cum va fi vremea. Ei îmbinau puțină „știință” populară cu tradițiile moștenite din vechime pentru a descifra ce le rezervă lunile următoare.

În unele sate de pe Valea Mureșului Superior și Valea Gurghiului, tradiția Calendarului de Ceapă trăiește și astăzi. Acolo, bunicuțele păstrează cu grijă acest obicei plin de farmec și mister, repetând ritualul an de an, notează antena3.ro.

Cum reușește „Calendarul de Ceapă” să prezică vremea

chiar înainte de intrarea în noul an, gospodarii se apucau de un adevărat ritual plin de farmec. Alegeau o ceapă mare, sănătoasă, pe care o tăiau în 12 bucăți egale, fiecare „responsabilă” pentru câte o lună din an. Bucățile erau așezate cu grijă pe masă și „botezate” după lunile calendarului, apoi peste ele se presăra sare grunjoasă. Din acel moment începea așteptarea, plină de curiozitate și emoție, pentru a afla ce surprize va aduce vremea.

După câteva ore, începea adevărata „citire” a vremii. Ceapa care se înmuia și lăsa apă anunța luni ploioase, bogate în . Cele care rămâneau uscate prevesteau perioade cu secetă și lipsă de ploi. Iar acolo unde zeama curgea din abundență, semnul era clar, ploi torențiale, furtuni și posibile inundații.