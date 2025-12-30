B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează

Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 19:15
Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce făceau oamenii pentru a afla dacă anul va aduce ploi, secetă sau ierni grele
  2. Cum reușește „Calendarul de Ceapă” să prezică vremea

Când vine vorba de vreme, înțelepciunea populară nu dă greș. De-a lungul timpului, români și-au creat propriile metode de a prezice vremea. Ei au învățat să citească semnele naturii cu o precizie pe care, uneori, nici tehnologia modernă nu o poate egala.

Ce făceau oamenii pentru a afla dacă anul va aduce ploi, secetă sau ierni grele

Țăranii români aveau nevoie să afle din timp cât de lungă va fi iarna și în ce perioadă vor veni ploile. Era esențial pentru ei să știe dacă anul va fi secetos sau dacă se pot bucura de recolte bogate.

De aceea, încă de la începutul anului, uneori chiar din luna decembrie, se pregăteau să afle cum va fi vremea. Ei îmbinau puțină „știință” populară cu tradițiile moștenite din vechime pentru a descifra ce le rezervă lunile următoare.

În unele sate de pe Valea Mureșului Superior și Valea Gurghiului, tradiția Calendarului de Ceapă trăiește și astăzi. Acolo, bunicuțele păstrează cu grijă acest obicei plin de farmec și mister, repetând ritualul an de an, notează antena3.ro.

Cum reușește „Calendarul de Ceapă” să prezică vremea

chiar înainte de intrarea în noul an, gospodarii se apucau de un adevărat ritual plin de farmec. Alegeau o ceapă mare, sănătoasă, pe care o tăiau în 12 bucăți egale, fiecare „responsabilă” pentru câte o lună din an. Bucățile erau așezate cu grijă pe masă și „botezate” după lunile calendarului, apoi peste ele se presăra sare grunjoasă. Din acel moment începea așteptarea, plină de curiozitate și emoție, pentru a afla ce surprize va aduce vremea.

După câteva ore, începea adevărata „citire” a vremii. Ceapa care se înmuia și lăsa apă anunța luni ploioase, bogate în precipitații. Cele care rămâneau uscate prevesteau perioade cu secetă și lipsă de ploi. Iar acolo unde zeama curgea din abundență, semnul era clar, ploi torențiale, furtuni și posibile inundații.

Tags:
Citește și...
Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
Eveniment
Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
Eveniment
Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
Un român a arătat cât câștigă ca asistent medical în Germania. Surpriza uriașă din fluturașul de salariu (VIDEO)
Eveniment
Un român a arătat cât câștigă ca asistent medical în Germania. Surpriza uriașă din fluturașul de salariu (VIDEO)
Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
Eveniment
Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
Criza climatică lovește din nou: bufnița polară, declarată dispărută regional în Suedia
Eveniment
Criza climatică lovește din nou: bufnița polară, declarată dispărută regional în Suedia
Vești bune pentru acești români. Noua lege a pensiilor din 2026 îi favorizează. Cine se află pe listă
Eveniment
Vești bune pentru acești români. Noua lege a pensiilor din 2026 îi favorizează. Cine se află pe listă
Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
Eveniment
Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
Aglomerație majoră pe DN 1 către munte. Ce rute alternative recomandă autoritățile (VIDEO)
Eveniment
Aglomerație majoră pe DN 1 către munte. Ce rute alternative recomandă autoritățile (VIDEO)
Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an
Eveniment
Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an
Ultima oră
20:01 - Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
19:41 - Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
19:05 - Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
18:26 - Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
18:18 - Un român a arătat cât câștigă ca asistent medical în Germania. Surpriza uriașă din fluturașul de salariu (VIDEO)
17:34 - Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
17:27 - Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
17:06 - Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
17:00 - Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
16:23 - Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc