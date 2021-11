Cauza morții lui Petrică Mîțu Stoian. Cântărețul de muzică populară ar fi făcut supradoză de anticoagulante

Cântărețul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, sâmbătă, la Reșița, la vârsta de 61 de ani. Artistul era internat în secția ATI a spitalului județean, unde ajunsese după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce primea tratament post-Covid la o clinică privată din Caraș-Severin.

Directorul medical al SJU Reșița, Cosmin Librimir, spune despre cântăreț că se lupta cu o bronho-pneumonie post-Covid și cu o stare septică, transmite Gandul.ro. În plus, medicii au constatat că Petrică Mîțu Stoian se confrunta cu fibrilație axială cronică, iar directorul medical a precizat că acesta ar fi fost supradozat cu anticoagulante și tușea sânge.

Petrică Mîțu Stoian era vaccinat anti-COVID-19 cu schemă completă.

Regretatul interpret a făcut o insuficiență multiplă de organe la doar câteva ore după ce a ajuns la SJU Reșița.

„Șoc septic ireversibil a fost diagnosticul. A fost pus pe ce trebuie, dar organismul nu i-a mai rezistat, nici măcar la resuscitare. Era speriat, nu avea cum să fie altfel. Starea lui nu a fost deloc bună, medicii au fost mereu lângă el. Bronho-pneumonie. COVID-19 a lăsat niște sechele, a fost vorba despre Covidul lung, a dus boala pe picioare o perioadă de timp”, a declarat medicul care s-a ocupat de cazul lui Petrică Mîțu Stoian, potrivit Cancan.ro.

Medicul spune că „șocul septic a intervenit rapid”.

„Era pe tratament, pe anticoagulant, pentru evitarea producerii de cheaguri. El lua și înainte de COVID-19 acest coagulant. (n.r. A apărut) Insuficiență multiplă de organe… Șocul septic distruge și vasul de sânge, departe de ce poate face Covidul. Deoarece ficatul nu știe să proceseze cum trebuie, se face o supradozare”, a adăugat medicul.

Ce a spus Steliana Sima despre ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian: „Când am auzit de autocoagulante luate în exces, am făcut legătura”

Artista a povestit că s-a întâlnit joi cu Petrică Mîțu Stoian și că acesta s-a electrocutat ușor de hainele artistei, iar acest lucru a fost suficient pentru a-i provoca interpretului o sângerare îngrijorătoare.

„Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată. Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a declarat Steliana Sima la România TV, potrivit spynews.ro.