Steliana Sima, îngrijorată după ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian. Artistul sângera fără motiv

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndurerat întreaga țară, însă cei care l-au cunoscut sunt devastați de durere, mai ales că au asistat fără să știe la sfârșitul artistului.

După tragedia petrecută sâmbătă, Steliana Sima a povestit un episod care a marcat-o, petrecut chiar la ultima întâlnire cu interpretul.

Cunoscuta cântăreață și-a dat seama că bărbatul sângerează fără motiv, ceea ce a îngrijorat-o și acum crede că a fost un semn că starea lui de sănătate era foarte afectată.

Artista spune că joi, când s-au întâlnit și s-au îmbrățișat, regretatul cântăreț s-a electrocutat ușor de hainele artistei încărcate electrostatic. Șocul a fost de ajuns ca să-i provoacă lui Mîțu Stoian o sângerare îngrijorătoare.

„Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată. Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este? ”, a mărturisit Steliana Sima la România TV, potrivit spynews.ro.

Petrică Mîțu Stoian și-a presimțit moartea

Interpretul era conștient că starea lui de sănătate s-a deteriorat și că ar putea să nu supraviețuiască perioadei de recuperare după infecția cu COVID-19. Cu doar câteva zile înainte sa moară, artistul le-a transmis urmăritorilor săi de pe Facebook un mesaj emoționant, alături de piesa „Inima-mi spune că mor”.

„Profitați din plin de toate momentele vieții!, a scris cântărețul ultima dată, pe rețeaua de socializare.

Și cei de la ”Electrecord”, cu care interpretul colabora, spun că și-ar fi presimțit moartea.

”Drum lin, Petrică Mîțu Stoian! Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook ”Electrecord”.