B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă

Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 15:54
Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Un „weekend” care s-a transformat într-un coșmar de 25 de ani
  2. Abuzuri repetate și muncă forțată
  3. Traumă profundă și un drum lung spre recuperare
  4. Agresoarea neagă acuzațiile

Povestea unei femei vulnerabile, ținută în captivitate timp de aproape un sfert de secol, a șocat opinia publică din Marea Britanie. Abia în anul 2021, victima a reușit să ceară ajutor folosind un telefon mobil ascuns. Cazul a scos la iveală abuzuri extreme, muncă forțată și agresiuni repetate.

Un „weekend” care s-a transformat într-un coșmar de 25 de ani

Totul a început în 1996, când Amanda Wixon, o britanică în vârstă de 56 de ani, mamă a zece copii, a primit victima în locuința sa pentru un weekend. Femeia era atunci elevă, însă nu a mai părăsit niciodată casa. A rămas captivă până în 2021, când a reușit să alerteze autoritățile, scrie Click.

Când poliția a ajuns la adresă, a găsit o femeie trecută de 40 de ani plină de vânătăi, fără dinți, slăbită și dormind într-o cameră umedă și mucegăită, descrisă de anchetatori drept „o celulă de închisoare”. Victima le-a spus agenților că nu se mai spălase de peste un an.

Abuzuri repetate și muncă forțată

Procurorul a descris în instanță amploarea abuzurilor: „Era ținută în casă și împiedicată să plece, era agresată și lovită de foarte, foarte multe ori și forțată să muncească sub amenințarea violenței. I-au fost refuzate mâncarea și posibilitatea de a se spăla timp de mulți ani”.

Femeia cerea voie să mănânce, nu avea acces la îngrijiri medicale și era obligată să curețe ore în șir, adesea în genunchi. Instanța a constatat că nu existau dosare medicale sau stomatologice pe numele ei și că nu mai fusese consultată de un medic de aproape 20 de ani.

Traumă profundă și un drum lung spre recuperare

Vecinii au observat cum victima „a dispărut” treptat din viața comunității, iar unii au declarat că arăta „ca ieșită dintr-un lagăr de concentrare”. După eliberare, femeia a suferit de coșmaruri și simptome severe de traumă psihologică.

Examinările medicale au arătat calozități mari pe glezne, iar dentistul a confirmat distrugerea completă a dinților, care îi provoca dureri extreme. După ce a primit proteze dentare și sprijin pentru reintegrare, starea ei s-a îmbunătățit semnificativ.

„Poate să iasă, să mănânce bine, să se îngrașe, să-și lase părul așa cum și-a dorit mereu, chiar să se întoarcă la colegiu”, a declarat procurorul.

Agresoarea neagă acuzațiile

Apărarea Amandei Wixon a susținut că acuzațiile sunt „o poveste de fantezie și minciuni”. La rândul ei, femeia a negat totul: „Nu am împiedicat-o niciodată să plece. I-am spus să se spele, dar nu o puteam obliga”.

Instanța a găsit-o vinovată pentru două capete de acuzare privind munca forțată, unul pentru lipsire de libertate și trei pentru agresiune cu vătămări corporale. Judecătorul a precizat că pedeapsa cu închisoarea este „o certitudine”.

La ieșirea din tribunal, Wixon nu a arătat nicio urmă de remușcare: „De ce să-mi cer scuze pentru ceva ce nu am făcut niciodată?”.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Eveniment
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Eveniment
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Eveniment
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Eveniment
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Eveniment
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Eveniment
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Eveniment
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Eveniment
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Eveniment
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
Eveniment
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
Ultima oră
17:58 - Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:44 - Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
16:36 - Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
16:34 - S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
15:58 - Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
15:42 - Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet