S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei

Ana Beatrice
22 ian. 2026, 22:28
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. Cât de mare a fost norocul la extragerea de joi
  2. Care au fost numerele norocoase extrase joi, 22 ianuarie

Vești mari pentru un jucător norocos! Joi seară, Loteria Română a anunțat că s-a câștigat un premiu important la tragerea NOROC. Suma pusă în joc depășește 1,1 milioane de lei, iar biletul câștigător a adus bucurie uriașă posesorului.

Cât de mare a fost norocul la extragerea de joi

Norocul a lovit puternic joi seară, iar Loteria Română a confirmat două câștiguri importante la extragerile zilei. La tragerea NOROC, premiul de categoria N+3 a fost câștigat, în valoare de 1.140.905,46 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău.

În același timp, și la JOKER s-a înregistrat un câștig important, premiul de categoria a III-a fiind în valoare de 98.096,76 lei. Acesta a fost obținut cu un bilet jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Pentru a confirma rezultatele, Loteria Română a publicat pe pagina de Facebook biletele câștigătoare ale extragerii de joi, 22 ianuarie.

Sursă Foto: Facebook – Loteria Română
Sursă Foto: Facebook – Loteria Română

Care au fost numerele norocoase extrase joi, 22 ianuarie

Joi, 22 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto, iar Loteria Română a publicat numerele câștigătoare pentru fiecare joc. La Loto 6/49 au fost extrase numerele 34, 43, 20, 21, 14, 13, iar la NOROC combinația norocoasă a fost 4 5 3 2 6 5 6.

La JOKER, numerele câștigătoare au fost 35, 40, 44, 12, 7, iar numărul suplimentar a fost 1. Pentru NOROC PLUS, extragerea a adus combinația 4 3 3 4 4 7, în timp ce la Loto 5/40 au ieșit 7, 12, 36, 16, 40, 33. La SUPER NOROC, seria extrasă a fost 7 5 0 2 4 0.

