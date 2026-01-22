Vești mari pentru un jucător norocos! Joi seară, a anunțat că s-a câștigat un premiu important la tragerea NOROC. Suma pusă în joc depășește 1,1 milioane de lei, iar biletul câștigător a adus bucurie uriașă posesorului.

Cât de mare a fost norocul la extragerea de joi

Norocul a lovit puternic joi seară, iar Loteria Română a confirmat două câștiguri importante la extragerile zilei. La tragerea NOROC, premiul de categoria N+3 a fost câștigat, în valoare de 1.140.905,46 lei. a fost jucat la o agenție din Bacău.

În același timp, și la JOKER s-a înregistrat un câștig important, premiul de categoria a III-a fiind în valoare de 98.096,76 lei. Acesta a fost obținut cu un bilet jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Pentru a confirma rezultatele, Loteria Română a publicat pe pagina de Facebook biletele câștigătoare ale extragerii de joi, 22 ianuarie.

Care au fost numerele norocoase extrase joi, 22 ianuarie

Joi, 22 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto, iar Loteria Română a publicat numerele câștigătoare pentru fiecare joc. La Loto 6/49 au fost extrase numerele 34, 43, 20, 21, 14, 13, iar la NOROC combinația norocoasă a fost 4 5 3 2 6 5 6.

La JOKER, numerele câștigătoare au fost 35, 40, 44, 12, 7, iar numărul suplimentar a fost 1. Pentru NOROC PLUS, extragerea a adus combinația 4 3 3 4 4 7, în timp ce la Loto 5/40 au ieșit 7, 12, 36, 16, 40, 33. La SUPER NOROC, seria extrasă a fost 7 5 0 2 4 0.