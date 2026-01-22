B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu își începe mandatul cu scumpirea biletelor STB. Primarul general anunță măsuri nepopulare pentru a face rost de bani

Adrian Teampău
23 ian. 2026, 00:05
Sursa Foto: Facebook/ Societatea de Transport București - STB SA
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu anunță măsuri nepopulare
  2. Primarul vrea să închidă mai multe instituții
  3. Ciprian Ciucu temporizează referendumul pentru București
  4. Traian Băsescu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă în stradă

Ciprian Ciucu a anunțat că va majora prețul unei călătorii cu mijloacele de transport ale STB. Dacă în timpul campaniei electorale promitea strategii miraculoase de dezvoltare, imediat ce a preluat mandatul a început să se plângă de lipsa banilor.

Ciprian Ciucu anunță măsuri nepopulare

Primarul general își începe mandatul anunțând scumpirea călătoriei cu mijloacele de transport în comun ale STB. Dacă înainte de alegeri propunea un „București pus la punct” bazat pe o viziune de dezvoltare  cu măsuri pe termen scurt, mediu și lung, odată ce și-a atins scopul, a pus planurile în sertar. Motivul invocat, de actualul edil general este lipsa fondurilor.

Așa că, Ciprian Ciucu și-a propus să mai scoată niște bani din buzunarele bucureștenilor, în această perioadă de austeritate, pe lângă taxele și impozitele locale majorate. Iar primul pas, pe care îl anunță, „în premieră”, este majorarea prețului pentru călătoria cu mijloacele de transport în comun.

„Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil – anunţ în premieră – şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB”, a anunțat primarul.

Primarul vrea să închidă mai multe instituții

În plus, pe lângă scumpirea călătoriei cu transportul în comun, Ciprian Ciucu mai anunță o serie de comasări, închideri de instituții și restructurări, fără să dea detalii. Spune doar că ar fi vorba despre structuri care nu au nici un fel de rațiuni pentru a exista

„Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice. Deja pot să anunţ în premieră că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică parte, o primă serie de instituţii publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţii care nu mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini”, a precizat Ciucu.

Edilul a mai spus că, în luna ianuarie, Primăria Capitalei a primit 317 milioane lei. După ce au fost făcute toate plățile, în conturile municipalității au mai rămas doar cinci milioane de lei.

„Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia – pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată – în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei. Sunt mulţi români – unii bogaţi, poate şi politicieni – care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. E absolut jenant”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu temporizează referendumul pentru București

Deși se plânge de lipsa banilor, iar una dintre soluțiile care ar ajuta la capitalizarea bugetului Primăriei Generale ar fi punerea în aplicare a referendumului pentru București, Ciprian Ciucu nu pare grăbit s-o facă. Spune că ar trebui implementat, dar nu imediat, ci „în timp”. Este răspunsul clasic al politicienilor, atunci când vor să îngroape un subiect care nu le convine.

„Ca lider al PNL, ca membru al coaliţiei de guvernare, de astăzi, la fiecare şedinţă voi aduce vorba despre referendum şi, mai mult decât atât, voi veni cu o propunere foarte clară, atât în faţa Consiliului General, cât şi în faţa Guvernului, pentru ca în timp, fără a afecta semnificativ proiectele mari de investiţii, cele relevante, pentru că am văzut proiecte la sectoare care nu întotdeauna ţin de priorităţile oraşului nostru (…) Am nevoie să colaborez cu primarii de sector, să înţeleagă şi împreună să definim priorităţile Bucureştiului, dar mă gândesc că serviciul de termoficare, serviciul de transport în comun sunt mai importante decât alte tipuri de proiecte”, spunea Ciucu într-o conferință de presă.

Referendumul din 2024 prevede ca repartizarea banilor din impozitul pe venit, din taxelor şi impozitelor locale, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, să se facă în Consiliul General. Practic s-ar reveni la situația din 2000, înainte ca guvernul Adrian Năstase să modifice legea pentru a-i tăia accesul primarului general  Traian Băsescu, la fonduri.

„Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi ca formulă de dezvoltare de Adrian Năstase, pe care nu l-a făcut nimeni responsabil pentru ticăloşia pe care a făcut-o la Bucureşti. Adrian Năstase, în timpul mandatului meu, în 2000, erau şase primari de sectoare PSD şi eu eram al şaptelea primar, care nu era PSD, a emis o ordonanţă de urgenţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei şi l-a împărţit la şase judeţe şi a lăsat şi primăriei Capitalei bani să plătească subvenţia la RATB, subvenţia la Radet, şi îi mai rămâneau ceva bani”, spunea fostul președinte, la TVR INFO.

Traian Băsescu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă în stradă

Spre deosebire de Ciprian Ciucu, fostul președinte Traian Băsescu, considerat poate cel mai eficient primar general al municipiului București, crede că rezolvarea este foarte simplă. Este suficient ca actul normativ adoptat de guvernul Năstase să fie abrogat și să se revină la vechea lege. Astfel, va exista mai multă eficiență în gestionarea banilor publici.

„Bucureştiul poate reveni la forma iniţială, prin abrogarea actului normativ emis de Năstase. În plus, Bucureştiul trebuie să devină Bucureştiul metropolitan. Ilfovul trebuie inclus în Bucureşti pentru că Bucureştiul nu mai are spaţiu de dezvoltare. Ilfov are suficient teren să se poată produce dezvoltarea durabilă a Capitalei şi sunt convins că şi cei din Ilfov ar vrea să fie locuitori ai Capitalei, până la urmă”, a subliniat Băsescu.

Băsescu îi acuză pe politicieni că nu pun preț pe voința cetățenilor exprimată la referendum. Ceea ce se întâmplă cu consultarea pentru București s-a întâmplat și cu referendumul privind reducerea numărului de parlamentari. Drept urmare, fostul șef al statului îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să-și impună punctul de vedere în stradă.

„Eu, dacă aş fi în locul bucureştenilor m-aş revolta şi, dacă ar fi o revoltă pe tema asta, eu aş ieşi în stradă (…) Cum să-i spui unui partid – când vedem cu toţii că ajung traficanţii de influenţă până la cel mai înalt nivel – să dea milioane? Cum să accepte primarii de sectoare o astfel de transformare, când au sutele de milioane la mâna lor, la pixul lor, care sunt sute de milioane bănoase? Deci, aici bucureştenii ar trebui să nu mai tolereze această bazjocură”, a concluzionat fostul primar general.

