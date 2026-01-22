B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni

Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni

Flavia Codreanu
22 ian. 2026, 22:39
Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
Val de concedieri în 2026, în România. Susa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Câți angajați vor fi afectați de Fabrica Leoni din Arad
  2. Cum vor fi ajutați cei rămași fără serviciu
  3. Ce se întâmplă cu fabricile

Fabrica Leoni din Arad a oficializat planul de restructurare care va lăsa fără loc de muncă aproape o treime din personalul său în lunile următoare. Primele concedieri sun programate chiar pentru luna martie, într-un proces etapizat  care se va întinde până la sfârșitul verii.

Câți angajați vor fi afectați de Fabrica Leoni din Arad

Conducerea unității de producție a stabilit că 465 de salariați vor fi vizați de concedierile colective, dintr-un total de aproximativ 1600 de angajați. Deși cifrele finale pot suferi mici modificări dacă unii muncitori aleg să iasă la pensie sau să își găsească singuri alte locuri de munca în perioada de preaviz, impactul social rămâne unul major pentru comunitatea locală. Angajații care vor părăsi fabrica nu vor pleca însă cu mâna goală. Surse interne susțin că aceștia vot beneficia de salarii compensatorii calculate strict în funcție de vechimea acumulată în companii.

Cum vor fi ajutați cei rămași fără serviciu

Autoritățile din domeniul forței de muncă au început deja demersurile pentru a-i ajuta pe cei afectați să se reintegreze cât mai rapid în piața muncii. Astfel, AJOFM va organiza o bursă specială de consiliere profesională sau servicii de preconcediere. Directorul fabricii a explicat că aceste măsuri sunt esențiale pentru ca muncitorii să înțeleagă oportunitățile actuale și beneficiile unei reorientări rapide către alte domenii de activitate.

Ce se întâmplă cu fabricile

Din păcate, situația de la Leoni nu este una izolată. Din ce în ce mai multe fabrici adoptă astfel de măsuri. La finalul anului trecut, alt gigant din industria auto, anume Aptiv din Ineu, a decis să-și închidă porțile și să își relocheze producția în afara Uniunii Europene. Acea  decizie radicală a dus la pierderea a aproximativ 900 de locuri de muncă, semn că sectorul industrial traversează o etapă extrem de fragilă cu provocări economice majore, care forțează giganții să-și reducă activitatea, potrivit cancan

Tags:
Citește și...
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Economic
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Economic
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Economic
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Economic
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Economic
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Economic
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Economic
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Economic
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026
Economic
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
Economic
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
Ultima oră
22:28 - S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
22:27 - Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
22:09 - Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
22:05 - Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
21:51 - Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
21:33 - Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
21:02 - Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii
20:59 - Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”
20:47 - Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
20:33 - Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)