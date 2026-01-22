Fabrica Leoni din Arad a oficializat planul de restructurare care va lăsa fără loc de muncă aproape o treime din personalul său în lunile următoare. Primele concedieri sun programate chiar pentru luna martie, într-un proces etapizat care se va întinde până la sfârșitul verii.

Câți angajați vor fi afectați de Fabrica Leoni din Arad

Conducerea unității de producție a stabilit că 465 de salariați vor fi vizați de concedierile colective, dintr-un total de aproximativ 1600 de angajați. Deși cifrele finale pot suferi mici modificări dacă unii muncitori aleg să iasă la pensie sau să își găsească singuri alte locuri de munca în perioada de preaviz, impactul social rămâne unul major pentru comunitatea locală. Angajații care vor părăsi fabrica nu vor pleca însă cu mâna goală. Surse interne susțin că aceștia vot beneficia de salarii compensatorii calculate strict în funcție de vechimea acumulată în companii.

Cum vor fi ajutați cei rămași fără serviciu

Autoritățile din domeniul forței de muncă au început deja demersurile pentru a-i ajuta pe cei afectați să se reintegreze cât mai rapid în piața muncii. Astfel, AJOFM va organiza o bursă specială de consiliere profesională sau servicii de preconcediere. Directorul a explicat că aceste măsuri sunt esențiale pentru ca muncitorii să înțeleagă oportunitățile actuale și beneficiile unei reorientări rapide către alte domenii de activitate.

Ce se întâmplă cu fabricile

Din păcate, situația de la Leoni nu este una izolată. Din ce în ce mai multe fabrici adoptă astfel de măsuri. La finalul anului trecut, alt gigant din industria auto, anume Aptiv din Ineu, a decis să-și închidă porțile și să își relocheze producția în afara Uniunii Europene. Acea decizie radicală a dus la pierderea a aproximativ 900 de locuri de muncă, semn că sectorul industrial traversează o etapă extrem de fragilă cu provocări economice majore, care forțează giganții să-și reducă activitatea, potrivit