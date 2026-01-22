Poliția din Vaslui a inițiat o anchetă după apariția unor , în mediul online, în care apare un băiat care este agresat de alți trei adolescenți, în urma unei dispute.

O înregistrare apărută în arată cum un adolescent în vârstă de 16 ani este agresat de alți trei băieți. Filmarea a pus pe jar poliția din Vaslui care a demarat o . Noul incident vine la scurtă vreme după ce, într-un alt caz, alți trei minori de 15 au fost puși sub acuzare pentru uciderea unui alt băiat, într-o localitate din Timiș.

„Poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Iana, din cadrul Poliţiei Municipiului Bârlad, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în mediul online, pe o reţea de socializare, a fost postată o filmare în care se poate observa agresiunea unui tânăr de către alte trei persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, agresiunea s-a fi produs în localitatea Puieşti, pe data de 16 ianuarie 2026. Între adolescenți a izbucnit o ceartă, iar de aici s-a ajuns rapid la bătaie. În mod tradițional, cineva a filmat și a postat imaginile pe platformele de socializare. Polițiștii au reușit să identifice victima și astfel au continuat cercetările pentru elucidarea cazului.

„Urmare a primelor cercetări efectuate, poliţiştii au identificat persoana vătămată, un minor, de 16 ani, din comuna Voineşti şi persoanele care l-ar fi agresat, lovindu-l cu pumnii şi picioarele, respectiv trei minori cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, din aceeaşi comună”, a mai precizat oficialul IPJ.

Potrivit sursei citate, în această cauză a fost deschis un dosar penal. Poliția din Vaslui, sub coordonarea unui procuror, face cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Anchetatorii de la Poliția din Vaslui urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs agresiunea şi să dispună măsurile prevăzute de legea penală.

Adolescenți acuzați de crimă

Într-un alt caz, într-o localitate din județul Timiș, de alți trei minori dintre care unul cu vârsta de 13 ani. Tragicul eveniment s-a produs în localitatea Cenei, în seara zilei de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, conform . Doi dintre adolescenții, au vârsta de 15 ani și au fost arestați. Al treilea, în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal, a fost dus la evaluare psihiatrică.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, victima, tot un adolescent de 15 ani, a plecat de acasă cu o trotinetă. Mama băiatului a alertat poliția când a văzut că acesta nu se mai întoarce. Autoritățile au inițiat o operațiune de căutare pe raza localității. Polițiștii au găsit, mai întâi trotineta, abandonată, și ghetele băiatului ascunse, într-un tufiș. Apoi au fost urme de sânge pe stradă și într-o curte.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

După comiterea crimei, la fața locului a ajuns și cel de-al doilea suspect reținut. Potrivit procurorilor, cei trei minori au incendiat trupul copilului şi apoi l-au îngropat în spatele unei grădini.