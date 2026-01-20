Au apărut noi detalii despre tânărul din Constanța care și-a ucis mama. Băiatul de doar 20 de ani a mărturisit că și-a ucis mama cu sânge rece. Anchetatorii au stabilit că victima a fost înjunghiată de cel puțin 40 de ori, loviturile acoperind întreaga suprafață a corpului. Potrivit declarației făcute de inculpat, înainte de comiterea faptei, acesta ar fi consumat aproximativ jumătate de litru de vodcă pe balconul apartamentului.

Ce a provocat această tragedie familială

Motivul care a declanșat tragedia pare a fi un reproș legat de consumul excesiv de alcool. Într-un acces inexplicabil de furie, intensificat de starea avansată de ebrietate, tânărul a aplicat multiple asupra mamei sale. După crimă, acesta a rămas în apartament aproape 24 de ore, paralizat de frică și regret, iar dimineața următoare a ieșit în oraș, unde a băut o cafea și a reflectat asupra faptei sale. În jurul prânzului, s-a predat autorităților, fiind ridicat în apropierea unui mall, având asupra sa arma crimei, potrivit .

Cine este tânărul care și-a ucis mama

Andrei este fiul unui pictor renumit din Constanța, fost profesor la Colegiul Național de Arte, instituție pe care și fiul său a absolvit-o în urmă cu doi ani.

Directorul colegiului a oferit mai multe detalii despre tânăr:

„A absolvit Colegiul Național de Arte acum 2 ani de zile. Pot să vă spun că, ca și elev, a fost un elev destul de retras, care nu s-a remarcat în mod deosebit nici în activitatea artistică și nici în rezultatele pe care le-a obținut la învățătură. A avut o relație obișnuită cu toți colegii, nu foarte prietenos, dar nu s-au manifestat în niciun fel…”

Ce spun experții despre legătura dintre alcool și violență

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor consumului excesiv de alcool, care poate declanșa comportamente agresive și reduce capacitatea de gestionare a conflictelor. „Consumul excesiv poate duce la pierderea controlului și la reacții violente,” subliniază aceștia, făcând referire directă la cazul tragic din Constanța.

Pentru a clarifica starea mentală a lui Andrei în momentul comiterii faptei, va fi realizată o expertiză psihiatrică complexă. În același timp, autoritățile reamintesc importanța sprijinului oferit victimelor violenței domestice. Persoanele aflate în situații de urgență pot apela linia TELVERDE 0800 500 333, destinată consilierii și ajutorului.