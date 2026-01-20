B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut

Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut

Ana Maria
20 ian. 2026, 21:10
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Sursa foto: Captura video Știrile Kanal D
Cuprins
  1. Ce a provocat această tragedie familială
  2. Cine este tânărul care și-a ucis mama
  3. Ce spun experții despre legătura dintre alcool și violență

Au apărut noi detalii despre tânărul din Constanța care și-a ucis mama. Băiatul de doar 20 de ani a mărturisit că și-a ucis mama cu sânge rece. Anchetatorii au stabilit că victima a fost înjunghiată de cel puțin 40 de ori, loviturile acoperind întreaga suprafață a corpului. Potrivit declarației făcute de inculpat, înainte de comiterea faptei, acesta ar fi consumat aproximativ jumătate de litru de vodcă pe balconul apartamentului.

Ce a provocat această tragedie familială

Motivul care a declanșat tragedia pare a fi un reproș legat de consumul excesiv de alcool. Într-un acces inexplicabil de furie, intensificat de starea avansată de ebrietate, tânărul a aplicat multiple lovituri cu cuțitul asupra mamei sale. După crimă, acesta a rămas în apartament aproape 24 de ore, paralizat de frică și regret, iar dimineața următoare a ieșit în oraș, unde a băut o cafea și a reflectat asupra faptei sale. În jurul prânzului, s-a predat autorităților, fiind ridicat în apropierea unui mall, având asupra sa arma crimei, potrivit Știrile Kanal D.

Cine este tânărul care și-a ucis mama

Andrei este fiul unui pictor renumit din Constanța, fost profesor la Colegiul Național de Arte, instituție pe care și fiul său a absolvit-o în urmă cu doi ani.

Directorul colegiului a oferit mai multe detalii despre tânăr:

„A absolvit Colegiul Național de Arte acum 2 ani de zile. Pot să vă spun că, ca și elev, a fost un elev destul de retras, care nu s-a remarcat în mod deosebit nici în activitatea artistică și nici în rezultatele pe care le-a obținut la învățătură. A avut o relație obișnuită cu toți colegii, nu foarte prietenos, dar nu s-au manifestat în niciun fel…”

Ce spun experții despre legătura dintre alcool și violență

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor consumului excesiv de alcool, care poate declanșa comportamente agresive și reduce capacitatea de gestionare a conflictelor. „Consumul excesiv poate duce la pierderea controlului și la reacții violente,” subliniază aceștia, făcând referire directă la cazul tragic din Constanța.

Pentru a clarifica starea mentală a lui Andrei în momentul comiterii faptei, va fi realizată o expertiză psihiatrică complexă. În același timp, autoritățile reamintesc importanța sprijinului oferit victimelor violenței domestice. Persoanele aflate în situații de urgență pot apela linia TELVERDE 0800 500 333, destinată consilierii și ajutorului.

Tags:
Citește și...
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Eveniment
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
Eveniment
Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
Eveniment
O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
Eveniment
Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Ultima oră
21:30 - Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărădescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
21:09 - Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
20:47 - George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
20:38 - Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
20:27 - Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
20:22 - Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
20:16 - Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
19:50 - Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
19:42 - O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
19:24 - Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii