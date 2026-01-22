Un muncitor român a murit în Germania, după ce a suferit singur, fără ajutor medical, timp de două zile. El a fost abandonat de colegi în camera în care era cazat.

Muncitor român abandonat în Germania

Un cetățean român care lucra în Germania, pe , a murit după ce a zăcut, timp de două zile, în camera în care era cazat. Identificat de presă drept Janos M., acestuncitor român avea 50 de ani, conform informațiilor furnizate de site-ul Ziarul Românesc.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost la un domeniu viticol din landul Baden-Württemberg. Se pare că starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat, undeva în luna în luna octombrie a anului trecut după ce a suferit o gravă problemă de sănătate.

El nu și-a mai revenit, în urma acestui incident, iar problemele s-au acutizat de la săptămână la săptămână. În luna decembrie, nu s-a mai putut mișca, însă nimeni nu i-a dat atenție și nu a solicitat ajutor medicale. Înainte să moară, ar fi zăcut, suferind, timp de două zile, pe podeaua unei locuințe pusă la dispoziție de .

Alarmată de starea tatălui ei, fiica bărbatului, aflată în România, a reușit să obțină intervenția unei echipe medicale ce a mers la fața locului. Janos M. a fost preluat și internat într-un spital, înainte de Crăciun, dar nu a supraviețuit.

Autoritățile au declanșat o anchetă

Moartea acestui muncitor român este investigată, în prezent, de autoritățile germane. Din informațiile din anchetă, Janos M. nu a fost angajat cu forme legale fără a avea o asigurare medicală valabilă în Germania. De altfel, se pare că acesta este motivul pentru care colegii și patronii au evitat să solicite ajutor medical.

Dosarul deschis de a fost înaintat căte Parchet care urmează să continue investigațiile și să propună măsurile care se impun.

Trebuie spus că agricultura germană, la fel ca și alte domenii, precum construcțiile sau industria ospitalității, beneficiază masiv de forță de muncă sezonieră. Mulți lucrători provin din Europa de Est și sunt plătiți cu salarii mai mici. Deși există acorduri și reglementări cu privire la munca sezonieră, numeroși angajatori preferă să folosească munca la negru.

Oamenii sunt plătiți mai prost, cu salarii sub venitul minim legal, conform presei germane. De asemenea, aceștia nu beneficiază nici de asigurări de sănătate sau alte beneficii sociale. În plus, sunt cazați în condiții insalubre, deși li se rețin sume considerabile din salariu pentru cazare și hrană.