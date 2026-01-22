B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical

Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical

Adrian Teampău
22 ian. 2026, 22:09
Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
Poliția germană Sursa foto: polizei.sachsen.de
Cuprins
  1. Muncitor român abandonat în Germania
  2. Autoritățile au declanșat o anchetă

Un muncitor român a murit în Germania, după ce a suferit singur, fără ajutor medical, timp de două zile. El a fost abandonat de colegi în camera în care era cazat.

Muncitor român abandonat în Germania

Un cetățean român care lucra în Germania, pe plantație viti-vinicolă, a murit după ce a zăcut, timp de două zile, în camera în care era cazat. Identificat de presă drept Janos M., acestuncitor român avea 50 de ani, conform informațiilor furnizate de site-ul Ziarul Românesc.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost angajat ca sezonier la un domeniu viticol din landul Baden-Württemberg. Se pare că starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat, undeva în luna în luna octombrie a anului trecut după ce a suferit o gravă problemă de sănătate.

El nu și-a mai revenit, în urma acestui incident, iar problemele s-au acutizat de la săptămână la săptămână. În luna decembrie, nu s-a mai putut mișca, însă nimeni nu i-a dat atenție și nu a solicitat ajutor medicale. Înainte să moară, ar fi zăcut, suferind, timp de două zile, pe podeaua unei locuințe pusă la dispoziție de angajator.

Alarmată de starea tatălui ei, fiica bărbatului, aflată în România, a reușit să obțină intervenția unei echipe medicale ce a mers la fața locului. Janos M. a fost preluat și internat într-un spital, înainte de Crăciun, dar nu a supraviețuit.

Autoritățile au declanșat o anchetă

Moartea acestui muncitor român este investigată, în prezent, de autoritățile germane. Din informațiile din anchetă, Janos M. nu a fost angajat cu forme legale fără a avea o asigurare medicală valabilă în Germania. De altfel, se pare că acesta este motivul pentru care colegii și patronii au evitat să solicite ajutor medical.

Dosarul deschis de polițiștii germani a fost înaintat căte Parchet care urmează să continue investigațiile și să propună măsurile care se impun.

Trebuie spus că agricultura germană, la fel ca și alte domenii, precum construcțiile sau industria ospitalității, beneficiază masiv de forță de muncă sezonieră. Mulți lucrători provin din Europa de Est și sunt plătiți cu salarii mai mici. Deși există acorduri și reglementări cu privire la munca sezonieră, numeroși angajatori preferă să folosească munca la negru.

Oamenii sunt plătiți mai prost, cu salarii sub venitul minim legal, conform presei germane. De asemenea, aceștia nu beneficiază nici de asigurări de sănătate sau alte beneficii sociale. În plus, sunt cazați în condiții insalubre, deși li se rețin sume considerabile din salariu pentru cazare și hrană.

Tags:
Citește și...
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Eveniment
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
Eveniment
Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
Cât de sigură e cea pe care o bei zilnic. Diferențele reale dintre varianta de la robinet și cea îmbuteliată
Eveniment
Cât de sigură e cea pe care o bei zilnic. Diferențele reale dintre varianta de la robinet și cea îmbuteliată
Veste uriașă pentru schiori: Unde a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România
Eveniment
Veste uriașă pentru schiori: Unde a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România
Moarte misterioasă în Brașov! O femeie de 39 de ani a fost găsită fără viață. În casă erau și cei 5 copii
Eveniment
Moarte misterioasă în Brașov! O femeie de 39 de ani a fost găsită fără viață. În casă erau și cei 5 copii
Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
Eveniment
Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Eveniment
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Eveniment
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Eveniment
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Eveniment
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Ultima oră
22:39 - Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
22:28 - S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
22:27 - Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
22:05 - Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
21:51 - Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
21:33 - Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
21:02 - Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii
20:59 - Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”
20:47 - Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
20:33 - Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)