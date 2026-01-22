AI-ul în facultate: ajutor eficient sau risc pentru notă

Inteligența artificială începe să fie privită de tot mai mulți profesori ca un sprijin real în procesul de învățare. Aceasta este folosită mai ales pentru structurarea ideilor și pentru economisirea timpului. Cu toate acestea, cadrele didactice avertizează că utilizarea exagerată a AI-ului poate influența nota finală. În același timp, poate ridica semne de întrebare privind originalitatea lucrării. La , după ce finalizează un proiect scris, studenții sunt obligați să completeze o declarație. În document trebuie să menționeze clar dacă au folosit inteligența artificială și pentru ce anume.

Regulamentele permit utilizarea AI-ului pentru corectarea greșelilor gramaticale, organizarea conținutului sau documentare. Totuși, responsabilitatea pentru informații, concluzii și mesajul final rămâne exclusiv a studentului.

În realitate, mulți tineri recunosc deschis că se bazează pe astfel de instrumente, susținând că le simplifică munca semnificativ.

„Am trecut că l-am folosit pentru structură și pentru simplificarea lucrării și am preferat să fiu sinceră. Îmi simplifică munca cu 50%.”, a spus o fată pentru stirileprotv.ro.

Când devine inteligența artificială o problemă serioasă pentru studenți

În momentul în care o lucrare ridică semne de întrebare, pot interveni imediat și pot solicita explicații suplimentare din partea studentului. De multe ori, cadrul didactic poate verifica și dacă acesta stăpânește cu adevărat materia, nu doar dacă a livrat un text bine scris. Dacă se dovedește că inteligența artificială a fost folosită în exces sau a înlocuit complet munca personală, nota poate fi ajustată, iar în unele situații pot apărea și sancțiuni, conform regulamentelor interne.

„Dacă a folosit softul acesta pentru a redacta lucrarea, nu pentru a căuta bibliografie, de exemplu, nu are dreptul să predea lucrarea. Am întâlnit situații în care în lucrare erau autori care nu existau, cărți care nu existau.”, a transmis prodecanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA.

Tocmai de aceea, tot mai multe universități din România își actualizează regulile privind folosirea AI-ului și încearcă să impună transparență și responsabilitate.

„Noi avem un regulament la nivelul universității. În regulamentul de utilizare al acestor instrumente AI, e în regulă să folosim acel conținut doar dacă, bineînțeles, acordăm drepturi de autor. Adică trebuie să cităm corespunzător. Să zicem, acesta este un paragraf generat, dacă este cazul, nu neapărat ca și conținut generat, conținutul este al , ci rescris, înfrumusețat. Atunci ei vor menționa”, a mai precizat prorectorul Universității Politehnica București.